A capital da moda inverno de olho no Brasil

Prestes a completar 40 anos em 2026, a Biamar é uma das empresas expoentes do setor de malharias e confecções, que soma mais de 500 indústrias entre a Serra e o Vale do Paranhana, e, como antecipa a gerente de comunicação e criatividade da empresa, Suélen Biazzoli, está de olho na expansão de mercados além da Região Sul do Brasil.

• LEIA TAMBÉM: Setor aviário trabalha para recuperar mercados

"O frio, é claro, historicamente é o nosso melhor aliado para as vendas, que tiveram um pequeno crescimento neste ano, mas temos buscado investir em teares para produtos mais médios ou finos, olhando para outros mercados no Brasil. Farroupilha é a capital da moda inverno, mas o tricô pode ter matérias-primas mais frescas", conta Suélen.

Em se tratando de estilo, a empresa de Farroupilha é exemplar, e tem aumentado o seu esforço na busca por matérias-primas não agressivas ao meio ambiente. Nas linhas de 2025, destaca-se o uso do modal, que vem da faia, certificado.

Ainda não há um plano concreto para a expansão da marca, que deve ser colocada em prática no próximo ano. Segundo a gerente, o lojista (B2B) continuará sendo o principal cliente da Biamar, mas não é descartado ampliar a presença da marca de Farroupilha na relação direta com o cliente.

"Hoje a nossa loja, junto da fábrica, é uma grande atração em Farroupilha e acaba movimentando outras empresas ao redor. Temos uma região com alto potencial para essa busca pelos produtos por parte dos lojistas. E estamos dividindo os lançamentos ao longo dos meses do ano, também como um estímulo à vinda dos consumidores à Serra", aponta a gerente.

E há ainda as vendas online, em pleno crescimento, que hoje representam a relação da marca com o consumidor direto.

A empresa finalizou recentemente a sua ampliação, e investe em torno de R$ 5,8 milhões entre maquinário e infraestrutura. A operação, aponta Suélen Biazzoli, tem capacidade para produzir 50 mil peças por mês. E há capacidade para ampliação do parque fabril.

Polo das confecções

- São 533 indústrias de confecção ativas na região entre o Vale do Paranhana e a Serra Gaúcha

- Destacam-se: Caxias do Sul, Farroupilha, Nova Petrópolis, Igrejinha, Três Coroas, Taquara, Gramado

(fonte: FITEMAVEST)