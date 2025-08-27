O mercado pet se fortalece na região da Serra gaúcha

A produção de proteína animal em Garibaldi garante um lugar de destaque a um setor não relacionado à produção rural, e sim ao avanço da cultura pet no Brasil e no Exterior. A produção de rações, que tem a indústria Nutrire como uma expoente, respondeu, nos primeiros sete meses do ano, por 43% de todas as exportações do município da Serra, com mais de US$ 21 milhões negociados. A maior fatia entre todos os setores exportadores locais, e que já foi maior em 2024, quando respondeu por 46% de todos os negócios com compradores externos, com as maiores vendas tendo como destino os países da América do Sul, mas a produção de Garibaldi já chega a 52 países.

Fundada em 2001 por Gérson Simonaggio, a Nutrire é responsável pelas marcas Monello, Birbo e Select e já é uma das 10 maiores fabricantes de rações pet do País, além de ser a maior exportadora brasileira. Desde 2016, a empresa também produz em Minas Gerais, mas é da planta industrial na Serra que parte a produção que é vendida a outros países.

"Hoje produzimos 10 milhões de quilos de rações para cães e gatos por mês. Em cinco anos, a nossa meta é chegar a 16 milhões de quilos e atingir o faturamento de R$ 1 bilhão. Este é um mercado em pleno crescimento. Cada vez mais, os pets são parte das famílias, e a exigência do consumidor tem sido cada vez maior pelo desenvolvimento de produtos adequados e responsáveis. É nisso que apostamos", explica Simonaggio, que administra a empresa ao lado da irmã.

Desde o ano passado, a empresa desembolsa R$ 40 milhões em modernização da sua produção. Hoje, 90% da produção da empresa é com marcas próprias, reservando um pequeno percentual da produção para outras marcas.

A exemplo dos demais setores de proteína animal, a fabricação de rações para pets também garante a movimentação da cadeia produtiva da região e do Estado. Toda a matéria-prima da Nutrire é nacional, sendo 90% do RS – desde farinhas de frango e bovinas até arroz, trigo, milho e soja, gaúchos.

"A localização aqui no Rio Grande do Sul é estratégica para nós, tanto pela alta disponibilidade de matéria-prima quanto pela facilidade de escoamento para o mercado externo", explica o diretor.