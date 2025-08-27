Mais de um século de exportações em indústria no Vale do Caí

Fundada há 117 anos, completos em agosto, a Oderich, que tem sede em São Sebastião do Caí, não sucumbiu a duas grandes cheias, em 2023 e 2024, e ainda a um incêndio no Natal de 2023, que atingiram em cheio a sua principal fábrica. A empresa investirá R$ 120 milhões até o próximo ano prioritariamente na reconstrução e readequação do parque fabril, mas sem perder de vista a vocação que, desde a década de 1920, já garantia produtos gaúchos para exportação.

"Temos como foco principal investir na recuperação do que foi perdido, reconstruir e realocar o que for possível. Junto a isso, estamos investindo em linhas mais modernas, que possibilitarão novos lançamentos", explica o responsável pelo marketing, Thomas Oderich.

Os avanços, aponta o diretor, não se limitam à marca original Oderich, mas também à Ribs, Tomatino, Jurema, Jussara, Pomar e Petitosa, que pertencem à empresa. Assim como outros setores, a empresa também encontra dificuldades para garantir mão de obra qualificada, então, uma das estratégias para investimentos está direcionada à automação da produção.

O resultado é a manutenção de até 45% da produção destinada ao mercado externo.

"Tivemos a retomada de compras de clientes fiéis, tanto para o varejo quanto para licitações em projetos de alimentação para forças armadas de alguns países. E este volume seria ainda maior se não tivéssemos perdido parte do estoque com as cheias. Muita coisa ficou atrasada, e atuamos em um mercado muito volátil e com concorrentes como os chineses e produções do Oriente Médio", conta Oderich.

A exportação de conservas de carnes representa a maior parte das vendas de produtos de São Sebastião do Caí ao exterior. E a Oderich é um exemplo de busca de mercados fora do circuito norte-americano. Seus produtos hoje chegam a mais de 70 países. A maior parte das vendas concentra-se no continente africano e no Oriente Médio.

Além da unidade fabril e da sede da empresa no município do Vale do Caí, onde são produzidas refeições prontas para o consumo, carnes processadas e condimentos como ketchup - quarto na preferência dos consumidores do Sul do Brasil, a empresa tem ainda unidades em Pelotas (frutas, vegetais e temperos em conserva) e em Eldorado do Sul (fabricação de embalagens). Fora do Rio Grande do Sul, são outras duas unidades em Goiás e uma na Bahia.