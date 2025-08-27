Produção de massas, biscoitos e farinhas tem presença forte na Serra

Entre massas e biscoitos, a Isabella, de Bento Gonçalves, figura entre as duas marcas preferidas do consumidor da Região Sul do Brasil em cinco categorias analisadas pela pesquisa SuperHiper, organizada pela Associação Brasileira de Supermercados. O levantamento reflete o papel estratégico que a tradicional indústria da Serra, fundada em 1954, tem, hoje, para a M.Dias Branco, que mantém marcas regionais de massas e biscoitos em todo o País. A indústria faz parte do grupo desde 2003.

Em Bento, a empresa produz massas com ovos e sêmola, além de biscoitos salgados, doces, wafers e recheados, incluindo a versão mousse e tortinhas, e recentemente lançou, resultado do mais recente investimento na sua fábrica, o Lámen Isabela Zero Fritura, ingressando em um novo nicho do mercado. Seguindo a estratégia do grupo nacional, estes produtos são encontrados nas prateleiras de mercados dos três estados do Sul. São mais de 70 produtos no portfólio.

A produção de massas, biscoitos e farinhas é um dos potenciais da Serra Gaúcha. São pelo menos quatro grandes indústrias do setor espalhadas pelos municípios próximos. Entre as marcas preferidas dos consumidores do Sul, ainda figuram a Orquídea, entre biscoitos e farinha, e a Nordeste, nas farinhas.

No caso da Isabela, que é a mais mencionada entre as empresas do setor no levantamento, são produzidas 180 toneladas por dia de massas e 300 toneladas diárias de biscoitos. São mais de mil funcionários. Nos últimos três anos, a empresa inaugurou quatro novas linhas de produção na fábrica de Bento.