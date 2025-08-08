Empresário Clovis Tramontina pede mais infraestrutura para Serra Gaúcha

De Garibaldi

Mapa Econômico do RS Regiões Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e do Caí Entre as mais de 150 lideranças que participaram do painel doem Garibaldi na quinta-feira, 7 de agosto, o empresário Clovis Tramontina foi um dos que se destacou, atraindo grande atenção do público em sua fala. O painel debateu desafios e oportunidades ao desenvolvimento econômico das

Vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Tramontina fez, em sua intervenção, colocações que abrangeram desde a defesa de que o vinho seja tratado como alimento com baixa tributação, até a necessidade de melhorar a infraestrutura da Região da Serra.



"O turismo é fantástico. Nós temos um desafio, precisamos de infraestrutura. Quanta gente já morreu nas estradas por causa da falta de infraestrutura? É isso que nós precisamos”, enfatizou.

Além disso, o empresário, que atualmente é conselheiro consultivo da Tramontina, reforçou a necessidade de baixar a tributação do vinho, que está na lista de produtos que se enquadram no chamado "imposto do pecado", com alíquotas mais elevadas.

Tramontina entende que a bebida deveria ser reconhecida como alimento, assim como na Europa e na Argentina. "Eu sou um defensor de tornar o vinho como alimento, como é tratado na Europa, como é tratado na Argentina. Isso tem uma tributação pequena. E, aqui, está sendo tributado como o imposto do pecado. Gente, vinho é saúde", afirmou, com muito bom humor, sendo aplaudido pelo público.

O empresário ainda elogiou os painelistas Neco Argenta, Maria Anselmi e Oscar Ló por terem destacado em suas falas a preocupação com as pessoas que trabalham em seus negócios. "Isso é muito importante", concluiu.