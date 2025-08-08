Cyrela destaca a conexão da empresa com o Interior do Rio Grande do Sul

Na terceira edição do Mapa Econômico RS realizado em Garibaldi, na Serra Gaúcha, o diretor comercial da Cyrela, Daniel Silva, destacou a conexão da empresa com o interior do Rio Grande do Sul, o que pode ser visto na comercialização de empreendimentos imobiliários em Porto Alegre. "Estamos em conexão com o Interior do Estado porque muitos prédios são comercializados para pessoas residentes no interior do Rio Grande do Sul", observou o executivo, que participou do evento na sede da Câmara de Indústria e Comércio (CIC) de Garibaldi.

Segundo Silva, os prédios que são lançados pela construtora vendem 40% a 50% das unidades para pessoas residentes no interior do Estado. "Temos clientes que querem ter uma base em Porto Alegre, ou um filho vai estudar na Capital ou mesmo para ter um investimento", comentou.

LEIA MAIS: Governador Eduardo Leite diz que usará dados do Mapa Econômico para tomada de decisão

Segundo o dirigente da incorporadora, as conexões com o Interior do Estado propiciadas pelos eventos do Mapa Econômico do RS já estão tendo impacto positivo. Após a primeira participação da Cyrela no Mapa Econômico do RS, em Lajeado, já houve uma conexão com lideranças do município, gerando resultados práticos. "Tivemos um evento para quase 200 pessoas em parceria com diversas empresas da construção civil de Lajeado", relatou.