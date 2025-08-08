Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
Menu
CapaRegião SerraMapa Econômico Do Rs

Publicada em 08 de Agosto de 2025 às 11:03

Presidente da CIC Garibaldi salienta o potencial do turismo da região

O presidente da CIC Garibaldi, Carlos Bianchi, destacou que a entidade está de portas abertas para construir iniciativas em prol da região

O presidente da CIC Garibaldi, Carlos Bianchi, destacou que a entidade está de portas abertas para construir iniciativas em prol da região

BRENO BAUER/JC
Compartilhe:
Luciane Medeiros
Luciane Medeiros Editora Assistente
de Garibaldi
de Garibaldi
O presidente da Câmara da Indústria e Comércio de Garibaldi, Carlos Bianchi, agradeceu a oportunidade de sediar na tarde desta quinta-feira (7) o encontro do Mapa Econômico do RS na edição de 2025 na Serra. Bianchi salientou a relevância do turismo para a região. “Eu preciso falar do turismo, da nossa festa mor, da pujança da Fenachamp, que acontece de 2 a 25 de outubro em Garibaldi”, destacou.

O dirigente lembrou que a CIC Garibaldi está de portas abertas para construir iniciativas em prol da região. “Acredito no potencial dos empresários, do nosso povo, no nosso potencial”, afirmou.

Notícias relacionadas