Presidente da CIC Garibaldi salienta o potencial do turismo da região

de Garibaldi

O presidente da Câmara da Indústria e Comércio de Garibaldi, Carlos Bianchi, agradeceu a oportunidade de sediar na tarde desta quinta-feira (7) o encontro do Mapa Econômico do RS na edição de 2025 na Serra. Bianchi salientou a relevância do turismo para a região. “Eu preciso falar do turismo, da nossa festa mor, da pujança da Fenachamp, que acontece de 2 a 25 de outubro em Garibaldi”, destacou.

O dirigente lembrou que a CIC Garibaldi está de portas abertas para construir iniciativas em prol da região. “Acredito no potencial dos empresários, do nosso povo, no nosso potencial”, afirmou.