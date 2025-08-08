Crea-RS reforça compromisso de apoiar o desenvolvimento da Serra Gaúcha

O representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), Emerson Corrêa, reforçou, no evento Mapa Econômico do RS realizado em Garibaldi, o compromisso da entidade com o desenvolvimento econômico da Região da Serra Gaúcha. Corrêa afirmou que a Serra é uma região próspera e abundante, mas que está passando por um período de "grandes desafios".

painel realizado na CIC Garibaldi Corrêa teve uma fala antes do, na quinta-feira 7 de agosto, quando também demonstrou preocupação com o tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos do Brasil, especialmente na Região da Serra, que é muito industrializada e tem tradição em exportações.

"É uma região que sempre foi muito próspera e abundante, mas hoje passa por um período de desafio muito grande, que vem com essa questão da tarifa, até porque é uma região extremamente exportadora. Nós, enquanto conselho, estamos preocupados com isso. Temos muitos profissionais que trabalham na indústria e em todos os setores que vão ser afetados aqui na Região da Serra", ponderou.

• LEIA TAMBÉM: Presidente da Cooperativa Garibaldi destaca impulso da vitivinicultura na economia da Serra

Mapa Econômico do RS o projeto estimula o levantamento de dados e informações que são essenciais para encontrar soluções para os desafios enfrentados na região.



"Esse levantamento que tem sido feito é muito importante. Estamos buscando o conhecimento de dados, informações e dos fatos reais do que estamos vivendo no nosso Estado, para que possamos encontrar soluções em momentos desafiadores como esse. O Crea-RS vai caminhar lado a lado com o Mapa Econômico e com o Jornal do Comércio." Pensando nesses desafios, Corrêa destacou a importância de eventos como o. Segundo ele,"Esse levantamento que tem sido feito é muito importante. Estamos buscando o conhecimento de dados, informações e dos fatos reais do que estamos vivendo no nosso Estado, para que possamos encontrar soluções em momentos desafiadores como esse.."