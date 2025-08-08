CIEE-RS apoia empresas públicas e privadas no desenvolvimento de talentos na Serra

O Centro Integração Empresa Escola (CIEE-RS) está comprometido em apoiar empresas públicas e privadas no desenvolvimento de talentos na Serra Gaúcha, para colaborar na construção de um futuro mais próspero e sustentável e de profissionais preparados para os desafios que virão.

A avaliação é do gerente do CIEE-RS em Caxias do Sul, José Flores, que nesta quinta-feira, 7 de agosto, participou da terceira edição do Mapa Econômico RS realizado no Câmara da Indústria e Comércio (CIC) de Garibaldi, na Serra Gaúcha. "Com a criação do setor de pesquisa, desenvolvimento e fomento, assumimos uma nova perspectiva de inovação social com o propósito de ampliar ainda mais as oportunidades em todas as regiões do Rio Grande do Sul", destaca.

Segundo Flores, há mais de 55 anos, O CIEE-RS tem como missão conectar oportunidades e transformar a realidade promovendo a inclusão de jovens e adolescentes no mundo do trabalho por meio dos programas de estágio e aprendizagem. O gerente do CIEE-RS em Caxias do Sul disse que o objetivo da instituição é impulsionar a economia local, fortalecer o capital humano e gerar impacto social positivo por meio da criação de oportunidade reais. "Contem conosco para transformar potencial em resultados concretos", acrescenta.