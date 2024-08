Veículos elétricos avançam a partir da Serra Gaúcha

Entre os hábitos que avançam e colocam a região como uma referência no Estado em relação à produção industrial mais sustentável, está a crescente frota de veículos elétricos em circulação nas ruas. Dados de julho deste ano apontam que o Rio Grande do Sul tem 15,4 mil veículos elétricos ou híbridos emplacados, e 16,2% deles (2,5 mil) estão neste recorte do Estado. Quase a metade — 1.050 — circula em Caxias do Sul, ficando atrás somente de Porto Alegre. O volume responde por 0,2% da frota local. Em Gramado, a proporção é maior. Com 163 veículos elétricos emplacados, o município da Região das Hortênsias tem 0,5% desses veículos.

O movimento, também motivado pelas grandes indústrias que configuram em Caxias do Sul e região o principal polo automotivo do Estado, resultou na criação da Mostra de Veículos e Mobilidade Elétrica (Eletric Move), que vai, em novembro deste ano, para a sua segunda edição, nos pavilhões da Festa da Uva. No ano passado, o evento mobilizou 30 mil pessoas.

"É algo que tem avançado muito na região. A cada semestre, temos uma elevação que se aproxima dos 100% de veículos elétricos circulando. Hoje, temos revendas com carros e motos elétricos. E temos o desenvolvimento de tratores, vans, ônibus e caminhões elétricos. É uma tendência que temos aproveitado como uma grande oportunidade", diz o empresário Adair Fantin, um dos idealizadores da feira.

Há dois anos e meio, ele criou uma empresa especializada em projetos e instalação de placas de energia solar. Uma visita ao Uruguai, porém, chamou a atenção de Fantin para um dado curioso: todos os hotéis contavam com carregadores para veículos elétricos. Ele resolveu apostar. Passou a desenvolver projetos para eletropostos e pontos de carregamento.

"A demanda está cada vez maior e mais concreta. No ano passado, eu atendia, no máximo, a um projeto por mês. Hoje, são pelo menos sete", conta.

Para que se tenha uma ideia, na Rota Elétrica, instalada em 2022 entre a Serra e o Litoral Norte, com 10 pontos de recarga, enquanto no primeiro semestre de 2023 foram registradas 900 cargas, nos primeiros seis meses de 2024, este número chegou a 2,5 mil. Na cadeia produtiva que a eletrificação veicular tem movimentado na região, está a Mercosul Motores que, a partir de um financiamento de R$ 3 milhões do Programa Federal Rota 2030, em parceria com a Ufrgs, desenvolveu um kit de eletrificação destinado ao mercado de veículos leves e de utilitários. A intenção da empresa é lançar o produto no mercado após o treinamento de mecânicos.

A Mercosul Motores iniciou sua operação em 2018 com a aquisição do parque fabril onde funcionou a primeira fabricante de motores elétricos do Brasil, a Eberle. O portfólio contempla motores de indução, monofásicos e trifásicos em baixa tensão para linhas comerciais e industriais, dispositivos para automação industrial, redutores de velocidade e, mais recentemente, soluções de mobilidade elétrica automotiva.

De acordo com o CEO da empresa, Carlos Eduardo França, o treinamento não se limitará à conversão de motores, mas também à compreensão sobre o destino a ser dado aos componentes que restarem, especialmente na reciclagem, e no descarte correto do inutilizável.