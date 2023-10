Serra demanda novo aeroporto, porto no Litoral e melhores rodovias

Se no começo da década de 1950 a força produtiva da Serra fez a diferença no País ao aproveitar a oportunidade que se apresentava, com as melhorias de infraestrutura em estradas no Rio Grande do Sul, agora, a mobilização é para garantir a quem produz na região um diferencial logístico pelo ar, com o projeto do aeroporto de Vila Oliva.

"Caxias do Sul é muito boa dos seus limites para dentro, mas quando dependemos da logística, há um grave gargalo. O custo logístico para quem produz aqui chega a ser 15% maior. Termos um aeroporto para cargas será uma mudança para a cidade e região", diz o secretário de Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul, Élvio Gianni.

A expectativa é elaborar o edital para o início das obras, com investimentos previstos de até R$ 200 milhões, no final deste ano. A partir do momento em que a contratação for feita, serão três anos de empreitada.

Caxias já tem um dos principais aeroportos regionais gaúchos. Em 2022, foram 221,4 mil passageiros, alta de 131,2% em relação ao ano anterior. No entanto, o atual aeroporto não permite o transporte de cargas.

O município já fez as desapropriações de 445,5 hectares para o novo aeroporto, e aguarda análise do projeto pelas autoridades aeroviárias.

Juntamente com o aeroporto, o projeto prevê construções de nova ponte para ligar Caxias do Sul a Gramado, uma nova rota a São Marcos e um novo acesso à zona urbana de Caxias.

Entidades empresariais da região também participam das discussões para um novo porto no Litoral Norte, em Arroio do Sal, que encurtará o caminho em relação a Rio Grande ou Santa Catarina para as exportações.

Entre os novos modais, a comunidade de Vacaria tem participação importante para viabilizar a construção de um terminal rodoferroviário no município, a partir de um dos ramais do sistema de trens que passa pela região.

• LEIA MAIS: Conexão entre São José dos Ausentes e Araranguá está prevista no PAC

O projeto é apontado como aliado não apenas para escoar a produção, mas como ponto chave para reduzir custos no transporte de insumos para a indústria e o agro da Serra e do Norte.

Do ponto de vista rodoviário, a principal medida adotada, e já em execução, para reduzir perdas logísticas é a concessão do polo rodoviário da Serra e Vale do Caí. Conforme a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), no primeiro ano de concessão são previstos R$ 250 milhões. No entanto, obras estruturais só iniciam em 2024. Em 30 anos, o contrato prevê 119,4 quilômetros de rodovias duplicadas e outros 55,7 quilômetros para receberem uma terceira faixa.

De acordo com o diretor executivo da CSG, Paulo Negreiros, os dois primeiros trechos crônicos a receberem as obras mais significativas serão os pouco mais de 10 quilômetros da ERS-122 ao redor de Caxias do Sul e outros 18 quilômetros da RSC-453, entre Farroupilha e Bento Gonçalves. As duas obras de duplicação, com investimento previsto de R$ 600 milhões, devem ser finalizadas já em 2025.

"Neste primeiro ano, já estamos transformando as condições de rodagem em todas as rodovias concedidas, e certamente já fará diferença no transporte", aponta Negreiros.

Além da RS-122 e da RSC-453, a concessão inclui as ERSs 240 e 446 e trecho da BR-470.

As soluções logísticas para a região

Mapa da área do futuro aeroporto de Vila Oliva em Caxias do Sul

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL/DIVULGAÇÃO/JC