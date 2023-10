Conexão entre São José dos Ausentes e Araranguá está prevista no PAC

Não faz parte da concessão de rodovias para a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) a antiga demanda pela duplicação da BR-116 entre Caxias do Sul e Vacaria. A estrada tampouco está na lista de pacotes de investimentos próximos do poder público.

No entanto, a primeira fase do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) incluiu uma obra que promete acabar com uma "rua sem saída" especialmente para os produtores de maçãs dos Campos de Cima da Serra.

Está orçada em mais de R$ 70 milhões a finalização da pavimentação de pouco mais de 8 quilômetros da BR-285, a Estrada Bioceânica, em São José dos Ausentes, na divisa com Santa Catarina, além da construção de uma ponte de 400 metros sobre o Rio das Antas. A rodovia terá pista simples e vai conectar a região, e também o Norte e Noroeste gaúcho, à BR-101, em Araranguá, no lado catarinense.

Hoje, os produtores de maçã enviam o produto refrigerado por 600 quilômetros de rodovia até o Porto de Rio Grande ou para o Porto de Itajaí, também a 600 quilômetros de Vacaria. Com a concretização dessa obra, o porto de Imbituba torna-se uma alternativa.