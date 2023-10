Vacaria é referência no cultivo de maçãs no Rio Grande do Sul

Nos Campos de Cima da Serra, Vacaria é a referência no cultivo de maçãs. Quase 90% de todas as exportações do município, que ocupa a 57ª posição entre os maiores exportadores gaúchos, é de maçãs, peras e marmelos. "É o último rincão de resistência na produção da maçã. Em todo o Estado, são 370 produtores, sendo 330 na região de Vacaria. Temos potencial produtivo muito grande, passamos de 1 milhão de toneladas da fruta no mercado nacional, agora nosso desafio é melhorarmos a imagem da maçã gaúcha e o alcance no exterior. O ideal é conseguirmos exportar mais do que 10% do que vendemos no Brasil", diz o presidente da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã (Agapomi), José Sozo.

A última safra do País resultou em 501,9 mil toneladas de maçãs, sendo 338 mil toneladas, ou 67,3%, de produção gaúcha. Entre os 14,4 mil hectares cultivados neste ano no Rio Grande do Sul, Vacaria e Bom Jesus concentraram 8,5 mil hectares. O processo de refrigeração das frutas para a venda também é concentrado nos Campos de Cima da Serra, onde estão 73% dessas estruturas. "A gala, principal cultivar da região, é muito desejada no mercado. E tem sido sinônimo do desenvolvimento de Vacaria. Em 20 anos, o orçamento do município triplicou", comenta Sozo. Não à toa, Vacaria tem o maior VAB Agrícola das regiões retratadas neste Mapa Econômico, e também o 2º maior no Estado.

A Serra e os Campos de Cima da Serra têm ainda destaque em cultivos como o do pêssego, com o domínio da produção da fruta de mesa, milho e feijão. E o mais curioso. Caxias do Sul, mesmo sendo um dos municípios mais industrializados, é também o maior produtor de hortifrutigranjeiros. São mais de 50 culturas em propriedades familiares, que garantem 75% do abastecimento da Ceasa na Serra e 25% em Porto Alegre. São 21 mil hectares de cultivos, com a uva de mesa sendo a principal plantação.





