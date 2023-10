Laticínios e a tradição da fabricação de queijos na Serra gaúcha

Os municípios da região não aparecem na lista dos maiores produtores de leite do Estado, mas os laticínios, que produzem queijo, têm papel importante no mapa econômico regional.

É o caso da Cooperativa Santa Clara, criada há 111 anos por imigrantes italianos que chegaram a Carlos Barbosa e tinham a necessidade de unir e fortalecer a produção local de leite.

"O espírito cooperativista, que fortaleceu os produtores e toda a comunidade, desde o primeiro dia, perdura ainda hoje. Tudo o que inovamos ou investimos é pensando no cooperativado", explica o diretor da cooperativa, Alexandre Guerra.

A marca Santa Clara é a segunda na preferência do consumidor da Região Sul quando se trata do leite UHT, e a quinta na região no queijo ralado. A cooperativa, que foi pioneira no setor de laticínios, tem papel fundamental na evolução do município. A Festiqueijo, por exemplo, que é o principal evento de Carlos Barbosa, teve origem na Festa do Leite, promovida pelas famílias cooperadas.

São 2,4 mil associados e 2,2 mil funcionários entre as operações da Santa Clara, que incluem três laticínios, em Carlos Barbosa, Casca e Getúlio Vargas, duas fábricas de rações, em Carlos Barbosa e Estação, um frigorífico de suínos e uma cozinha coletiva, ambos em Carlos Barbosa. Mais da metade da produção da cooperativa é dedicada ao leite. Em média, 800 mil litros diários. A cada mês, são 600 toneladas de queijos produzidos.

Laticínios por município: