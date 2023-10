Serra Gaúcha reúne moinhos e fábricas de farinha de trigo

São poucas as cidades na região que não têm um moinho que conte, por si só, boa parte da história da colonização italiana da Serra. Não há municípios da região entre os maiores produtores de trigo do Estado, no entanto, as farinhas, massas, pães e biscoitos, que não podem faltar na mesa do "gringo", caíram no gosto do consumidor da Região Sul e do Brasil.

A farinha de trigo preferida do público entre os três estados do Sul, por exemplo, é produzida pelo Moinho do Nordeste. Uma das principais moageiras do País, a empresa criada em 1945 em Antônio Prado, hoje produz farinhas e outros 100 produtos também no Paraná.

Levantamento da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) de 2022 mostra que o Rio Grande do Sul hoje produz 15% da farinha de trigo brasileira. São 32 moagens ativas no Estado. Na Serra, estão pelo menos quatro grandes moinhos, entre Antônio Prado, Vacaria, Bento Gonçalves e Caxias do Sul.

"A busca constante por qualidade, sempre de olho nas necessidades que o mercado apresenta, para trazermos novidades no nosso mix de produtos, é a nossa cultura, que vem desde a origem do moinho", diz o gerente de marketing da Orquídea, Marcelo Tondo.

Ele é neto do fundador da empresa, Darvino Tondo que, ao lado da esposa e dos irmãos, há 70 anos criou o moinho em Pinto Bandeira. Hoje, a Orquídea emprega 1,2 mil pessoas e produz 25% da farinha do Rio Grande do Sul. Tem a sua principal produção em Caxias do Sul, e mantém em Bento Gonçalves um de seus moinhos. Se na época de Dalvino a capacidade produtiva chegava a 2 toneladas por dia, já com três tipos de farinhas, e atendia o consumo na Serra, hoje, são 1,2 mil toneladas por dia, com mais de 300 itens fabricados com a moagem do trigo.

A Orquídea se destaca em farinha de trigo, massas e misturas para bolos. A próxima frente, na qual a empresa tem investido R$ 200 milhões desde o ano passado até 2024, é para ganhar lugares importantes no mercado de biscoitos. A meta é, até 2025, ter capacidade para produzir 4 mil toneladas diárias de biscoitos em Caxias do Sul, e chegar a um faturamento de R$ 1,7 bilhão. "Claro que o mercado do Sudeste é importante, e está lá o principal foco consumidor do País, mas aqui no Estado ainda temos muitas oportunidades para serem exploradas, como no caso dos biscoitos", aponta Tondo.

Hoje a empresa tem 15% da sua produção de biscoitos dedicada a outras marcas, mas projeta o fortalecimento da marca própria, em um processo semelhante ao que aconteceu com as massas, há 15 anos.

Entre os biscoitos, porém, a concorrência é dura na Serra. A liderança na venda de biscoitos e bolachas na Região Sul é da Isabela, que opera o seu moinho, com 1.022 funcionários, em Bento Gonçalves. Dali, saem mais de 70 produtos entre massas e biscoitos.

"É uma marca consolidada, e que mantém o objetivo de estar sempre presente nas mesas do consumidor do Sul. Historicamente, a Isabela lidera as vendas de massas no Rio Grande do Sul, agora, estamos direcionando a maior parte dos investimentos para o incremento da produção de biscoitos cobertos com chocolates", aponta o gerente industrial da fábrica de Bento Gonçalves, Roberto José Possamai.

Criado em 1954, o moinho, desde 2003, faz parte do grupo nordestino M. Dias Branco. A cada dia, são produzidas 180 toneladas de massas e 300 toneladas de biscoitos.

A produção de farinhas na Serra tem ainda no Moinho Vacaria a maior capacidade de armazenamento e beneficiamento de trigo do País. Neste caso, a prioridade, a partir da moagem, é a preparação de farinhas especiais para a panificação.





Moinhos por municípios