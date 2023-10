Região dos Campos de Cima da Serra amplia produção de queijo serrano com selo de procedência

Outro dos selos de origem na região está nos Campos de Cima da Serra. Somente lá é possível encontrar o queijo serrano. De acordo com a Associação dos Produtores de Queijo e Derivados do Leite dos Campos de Cima da Serra (Aprocampos), a região conta com pelo menos 50 produtores - 10 deles já contam com o selo de procedência, concedido neste ano -, que chegam a fabricar 1,5 mil quilos de queijo serrano por dia.

Aos 57 anos, Cladecir Bitencourt, que preside a associação, cria 22 vacas em campo nativo em São José dos Ausentes, e há 18 anos dedica-se à produção do queijo serrano. "Se fosse vender leite, com certeza não teria o rendimento que tenho, e ainda estaria sujeito a incertezas do setor. Desde que conquistamos o reconhecimento de identificação geográfica do queijo, as vendas e o valor do produto aumentaram em uns 50%. Significou muito valor agregado", conta.

Com a sua queijaria, a Vô Manuel, estrategicamente posicionada à beira da estrada no limite entre São José dos Ausentes e Bom Jesus, Bitencourt produz até 15 quilos por dia, e vende tudo rapidamente. "Todo o turista que hoje vem para os Aparados, por exemplo, tem que passar aqui para levar o queijo serrano. E tem ainda toda a demanda para os contatos que temos em Porto Alegre e em outras regiões com maior consumo. Na Expointer, o lucro é garantido." É que este não é qualquer queijo. A começar pelo leite que dá origem a ele. Para ser o queijo serrano, não pode ser originário de vacas leiteiras, mas de vacas de raças de corte. Elas precisam ser criadas no campo nativo, típico de Cima da Serra. E no momento da produção, o leite é cru. O queijo é obtido somente com coalho e sal.