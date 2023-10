Grafeno tem aplicação na fabricação de tênis de corrida no Vale do Paranhana

Foi do campus da UCS que surgiu um dos mais modernos modelos de tênis de corrida desenvolvidos pela Vulcabras, de Parobé, no Vale do Paranhana. O Olympikus Corre Grafeno conta com placa de propulsão, que ajuda no alto rendimento do corredor, desenvolvida à base de grafeno. O material, que é um formato de desenvolvimento do carbono, caracteriza-se pelo alto poder condutor de eletricidade, de absorção de calor, de flexibilidade e resistência. Mesmo sendo extremamente fino, é 100 vezes mais forte que o aço.

Tornou-se especialidade da universidade, que, com o UCS Graphene, é a maior produtora em escala industrial da América Latina. A partir de uma equipe com oito profissionais - além dos pesquisadores da universidade - e de empresas parceiras, como a Znano, que desenvolveu o projeto do tênis, funciona no campus a unidade de negócios que tem feito a diferença em diversos setores produtivos. "Não temos empresas residentes no UCS Graphene, mas trabalhamos de maneira colaborativa com empresas na busca de soluções para produtos voltados ao mercado. Iniciamos esse ecossistema vinculado ao TecnoUCS a partir da percepção de que tínhamos um setor produtivo carente de novas tecnologias, especialmente na área de materiais", explica o coordenador do UCS Graphene, Diego Piazza.

A produção de grafeno é consequência de 20 anos de pesquisa desenvolvida na universidade na área de nanotecnologia para materiais. Em 2010, pesquisadores chegaram ao grafeno e, sete anos depois, concretizaram trabalhos que comprovaram o potencial de aplicação do material no dia a dia. E os usos são os mais diversos, como na construção civil, saúde, indústria automobilística, refrigeração, armas, calçados e vestuário.

A equipe de basquete de Caxias do Sul, por exemplo, lançou uma linha de uniformes com grafeno na composição do tecido. "Para cada setor, há um tratamento diferente das partículas de grafeno. Há diferentes tipos deste material e rotas de produção. Em pouco tempo a sociedade começará a perceber cada vez mais soluções em materiais a partir de nanopartículas", diz Piazza. Em novembro, a UCS sedia a Feira do Grafeno, com 50 expositores e 20 experiências de aplicação prática do material.