Recuperação de pneus em Nova Prata ganhou o mundo

Na Serra Gaúcha, em Nova Prata, há outra multinacional com raízes locais no setor automotivo. Com uma trajetória de 50 anos, a Borrachas Vipal hoje distribui seus produtos para mais de 90 países e se consolida como uma das maiores fabricantes de produtos em borracha para pneus no mundo.

Entre as suas sete indústrias, três delas em Nova Prata, há capacidade de processamento de 20 mil toneladas de borracha por mês. A empresa também tem unidades industriais na Bahia, em Minas Gerais, nos Estados Unidos e na Argentina.

Assim como as demais grandes indústrias da região, a origem da Vipal, com Vicencio Paludo, também esteve no tino para perceber a oportunidade que surgia.

No começo da década de 1960, ele era sócio em um posto de combustíveis e, à beira da estrada, percebeu o alto volume de pneus descartados. Comprou três máquinas para reformá-los e deu início à empresa.

Em Nova Prata, a empresa estruturou, além de um centro de pesquisas, um centro de formação técnica e um laboratório para testes de produtos.

Entre os produtos inovadores, a Vipal tem a chamada Banda Verde, que garante 10% de economia no transporte e redução dos danos ambientais.

A produção industrial da borracha garantiu, em 2022, R$ 46,4 milhões em arrecadação de ICMS para Nova Prata, o equivalente a 46,8% de toda a arrecadação industrial do município de pouco mais de 25 mil habitantes.