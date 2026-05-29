Diretor da Kepler Weber defende retenção de talentos durante Mapa Econômico do RS

deverá começar a perder população em 2027 defende a necessidade de investimentos na retenção de talentos na Macrorregião Norte do RS. O Rio Grande do Sul, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse cenário está mais acelerado em algumas partes do Estado do que em outras. E é diante disso que o diretor industrial e de produto da Kepler Weber, Fabiano Schneider,

O dirigente da Kepler Weber foi painelista do evento Mapa Econômico do RS nesta quinta-feira, 28 de maio, na Associação Comercial e Industrial de Ijuí. Na ocasião, foram destacados os desafios e as oportunidades de desenvolvimento para a metade norte do Estado. Durante sua participação, Schneider destacou a necessidade de investimentos em infraestrutura logística, qualificação profissional e retenção de jovens como pilares fundamentais para o crescimento regional.

Segundo ele, o avanço tecnológico no setor agroindustrial cria novas oportunidades, mas também amplia a demanda por mão de obra qualificada. “A gente tem uma região muito pujante de indústrias, de comércio, de várias atividades que vão demandar mão de obra. Por mais que a gente trabalhe muito forte em automação e inteligência artificial, sempre vai haver necessidade de pessoas qualificadas”, afirmou.

Nesse sentido, foi enfatizado pelo dirigente industrial a necessidade de criar condições para que os jovens permaneçam na região. Para ele, além de emprego e formação profissional, é preciso investir em qualidade de vida. “As indústrias estão cada vez mais tecnológicas, com mais automação e inteligência artificial. Precisamos preparar essa juventude para essa realidade e também oferecer qualidade de vida para que ela queira ficar aqui”, disse.

Ao falar sobre o agronegócio, Schneider enfatizou o protagonismo regional na produção agrícola e no setor de armazenagem. Segundo ele, o avanço da industrialização do agronegócio e da digitalização do pós-colheita abre novas perspectivas econômicas para o Estado. O diretor citou o déficit nacional de armazenagem de grãos, estimado em cerca de 135 milhões de toneladas, como uma das grandes oportunidades para expansão do setor, a partir do investimento na verticalização e no processamento da produção primária.

O dirigente também apresentou iniciativas desenvolvidas pela Kepler Weber na área de tecnologia. Entre elas, destacou a digitalização de unidades armazenadoras, permitindo o monitoramento remoto de silos e secadores em tempo real. “Hoje conseguimos ter todos os dados de uma unidade armazenadora na mão, no tablet ou no celular”, explicou durante o painel do qual fez parte.

Entretanto, ele enxerga a logística como um grande desafio. “A gente precisa trabalhar e melhorar a nossa infraestrutura de estradas. A BR-285 é um desafio. É uma rodovia transcontinental e está muito carregada”, afirmou.

É essa a via utilizada pela Kepler Weber para transportar diariamente suas cargas de produtos e insumos. Nesse sentido, Schneider considerou que a deficiência logística impacta diretamente na competitividade das empresas da região. O dirigente acredita ser necessário o investimento também em outros modais, como a malha ferroviária, para melhorar o setor logístico.