Diretor da Kepler Weber defende retenção de talentos durante Mapa Econômico do RS

O Rio Grande do Sul deverá começar a perder população em 2027, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse cenário está mais acelerado em algumas partes do Estado do que em outras. E é diante disso que o diretor industrial e de produto da Kepler Weber, Fabiano Schneider, defende a necessidade de investimentos na retenção de talentos na Macrorregião Norte do RS.
O dirigente da Kepler Weber foi painelista do evento Mapa Econômico do RS nesta quinta-feira, 28 de maio, na Associação Comercial e Industrial de Ijuí. Na ocasião, foram destacados os desafios e as oportunidades de desenvolvimento para a metade norte do Estado. Durante sua participação, Schneider destacou a necessidade de investimentos em infraestrutura logística, qualificação profissional e retenção de jovens como pilares fundamentais para o crescimento regional.
Segundo ele, o avanço tecnológico no setor agroindustrial cria novas oportunidades, mas também amplia a demanda por mão de obra qualificada. “A gente tem uma região muito pujante de indústrias, de comércio, de várias atividades que vão demandar mão de obra. Por mais que a gente trabalhe muito forte em automação e inteligência artificial, sempre vai haver necessidade de pessoas qualificadas”, afirmou.
Nesse sentido, foi enfatizado pelo dirigente industrial a necessidade de criar condições para que os jovens permaneçam na região. Para ele, além de emprego e formação profissional, é preciso investir em qualidade de vida. “As indústrias estão cada vez mais tecnológicas, com mais automação e inteligência artificial. Precisamos preparar essa juventude para essa realidade e também oferecer qualidade de vida para que ela queira ficar aqui”, disse.
Ao falar sobre o agronegócio, Schneider enfatizou o protagonismo regional na produção agrícola e no setor de armazenagem. Segundo ele, o avanço da industrialização do agronegócio e da digitalização do pós-colheita abre novas perspectivas econômicas para o Estado. O diretor citou o déficit nacional de armazenagem de grãos, estimado em cerca de 135 milhões de toneladas, como uma das grandes oportunidades para expansão do setor, a partir do investimento na verticalização e no processamento da produção primária.
O dirigente também apresentou iniciativas desenvolvidas pela Kepler Weber na área de tecnologia. Entre elas, destacou a digitalização de unidades armazenadoras, permitindo o monitoramento remoto de silos e secadores em tempo real. “Hoje conseguimos ter todos os dados de uma unidade armazenadora na mão, no tablet ou no celular”, explicou durante o painel do qual fez parte.
Entretanto, ele enxerga a logística como um grande desafio. “A gente precisa trabalhar e melhorar a nossa infraestrutura de estradas. A BR-285 é um desafio. É uma rodovia transcontinental e está muito carregada”, afirmou.
É essa a via utilizada pela Kepler Weber para transportar diariamente suas cargas de produtos e insumos. Nesse sentido, Schneider considerou que a deficiência logística impacta diretamente na competitividade das empresas da região. O dirigente acredita ser necessário o investimento também em outros modais, como a malha ferroviária, para melhorar o setor logístico.
“A Kepler exporta para 53 países. Então, a gente tem tecnologia, tem qualidade aqui, só que a gente precisa ter pessoas qualificadas. Precisa ter uma infraestrutura boa para que essas empresas sigam aqui. Quando ela pensar em se desenvolver, em crescer, que ela queira crescer aqui, para que ela não precise buscar isso em outro lugar, porque aqui talvez não tenha o mínimo necessário de infraestrutura”, finalizou Schneider.