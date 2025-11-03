Mapa Econômico do RS fecha série de eventos de 2025 em Porto Alegre

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul Regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral Norte. O último encontro da terceira temporada doacontecerá nesta quinta-feira, 6 de novembro, às 17h, no Salão de Convenções da Federação das Indústrias do Estado Rio Grande do Sul - Fiergs (avenida Assis Brasil, 8.787 - bairro Sarandi), em Porto Alegre. O evento discutirá os desafios e as oportunidades ao desenvolvimento econômico das

Nesta edição, serão paliestas o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port; e a diretora do Sesi, Senai e IEL-RS, Susana Kakuta. Além do painel, está prevista uma apresentação dos dados levantamos no projeto Mapa Econômico do RS ao longo deste ano, pelo editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling.

Após a exposição, que será seguida pelo painel, acontecerá um coquetel de encerramento para os convidados.

Macrorregião Metropolitana divide o Estado em cinco grandes regiões a partir do critério de organização dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), estabelecido pela Secretaria Estadual de Planejamento há três décadas. As microrregiões são agrupadas de acordo com proximidade geográfica e afinidades econômicas. é uma das partes do recorte estabelecido pelo Mapa Econômico do RS, que, estabelecido pela Secretaria Estadual de Planejamento há três décadas. As microrregiões são agrupadas de acordo com proximidade geográfica e afinidades econômicas.

Evento Mapa Econômico do RS vai reunir lideranças empresariais, executivos e gestores públicos no Salão de Eventos da Fiergs ANDRESSA PUFAL/JC

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero , destaca o compromisso histórico do JC em estimular o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, apresentando informações confiáveis e estratégicas para os negócios, além de dar espaço a iniciativas das cadeias produtivas que geram emprego e renda. "Queremos ressaltar as boas iniciativas do Interior, que são exemplo para toda a economia gaúcha, e os grandes projetos da Capital e área metropolitana. E também discutir os desafios ao desenvolvimento, ajudando a apontar soluções."

Estão em pauta as principais potencialidades de uma economia em transformação. A análise de dados de população, Produto Interno Bruto (PIB), bem como de relatórios e estudos governamentais e de entidades privadas é consolidada com a contribuição de líderes de diversos setores que vivem o dia a dia das regiões.

O resultado é uma radiografia da economia do Rio Grande do Sul. "O Mapa Econômico traz o mapeamento de desafios e oportunidades de desenvolvimento no Rio Grande do Sul. Nesta terceira edição, avançamos com novos dados e cruzamento de informações, trazendo novos indicadores da economia do Rio Grande do Sul", explica Kolling.

plataforma Sympla As inscrições são limitadas e devem ser realizadas pela. Os encontros do Mapa Econômico do RS buscam reunir lideranças econômicas e empresariais.

Programação



Mapa Econômico RS - Macrorregião Metropolitana

17h às 17h45min – Credenciamento e Welcome Coffee

18h – Abertura oficial do evento

18h30min - Apresentação dos dados do projeto Mapa Econômico do RS

19h às 20h30min – Painel para debater a Macrorregião Metropolitana

20h30min às 22h30min – Coquetel de encerramento

Serviço

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2025 – Edição Porto Alegre

Data: quinta-feira, 6 de novembro de 2025

Horário: 17h

Local: Salão de Convenções da Fiergs - avenida Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre - RS

Mais informações pelo WhatsApp (51) 98064.4684