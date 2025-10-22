Universidades da Região Norte do RS crescem e ampliam ofertas de cursos

Macrorregião Norte Entre técnicos e superiores, são mais de 40 novidades entre 2023 e 2025, incluindo três cursos de medicina em tratativas para implementação. Com 12 instituições de ensino superior, espalhadas em 22 dos seus 221 municípios, atem se consolidado como um polo educacional. Com a população aumentando e a alta na geração de empregos, a oferta de cursos também está sendo ampliada nos últimos anos.para implementação.

A Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) é uma das instituições que mais aumentaram o catálogo de formações. A maioria das novidades, motivada pela possibilidade de instalação do curso de medicina no campus de Santa Rosa. "Pensamos em oferecer outros cursos na área da saúde na cidade, que até então nós não tínhamos. Uma coisa acabou levando à outra e ampliamos o escopo", explica o reitor da instituição, Dieter Rugard Siedenberg.

Apesar de ter motivado a ampliação dos cursos no segmento da saúde, a instalação da Medicina em Santa Rosa ainda não foi confirmada. Afinal, o edital do Mais Médicos de 2023, no qual a instituição solicitou a instalação do curso, foi prorrogado diversas vezes e, atualmente, está suspenso até o dia 10 de fevereiro. Na mesma cidade, a Atitus Educação também participa da concorrência, que prevê a abertura de quatro cursos de medicina no Estado.

"Essa Região (da Fronteira Noroeste) é uma das mais desassistidas e Santa Rosa, casualmente, é um município que, no Rio Grande do Sul, é um dos que têm as melhores condições para oferecer um curso de medicina", acrescenta Siedenberg.

Para ele, entretanto, a demora de três anos para o prosseguimento do edital prejudica o próprio procedimento do certame. "Os currículos que foram elaborados em 2023, já não são mais adequados com as diretrizes atuais. Então, os cursos já começariam tendo que fazer mudanças significativas", acrescentou o reitor.

Enquanto o edital não segue, outras áreas além da saúde também foram contempladas com novos cursos na Unijuí. É o caso da oferta dos tecnólogos em design gráfico e design de ambientes no campus de Ijuí, que também receberá um bacharelado em Inteligência Artificial em 2026. Já em Três Passos está sendo analisada a possibilidade de instalar um curso de psicologia e, num futuro mais distante, arquitetura e urbanismo. A universidade também possui um campus em Panambi.

O edital do Mais Médicos é também esperado pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). Com uma estrutura multicampi descentralizada, a instituição busca instalar um curso de medicina no campus de Santo Ângelo, na Região das Missões. A universidade já possui a oferta em Erechim há oito anos, desde que foi contemplada pelo primeiro certame do programa governamental, lançado em 2013.

À época, Santo Ângelo não cumpria os requisitos de mínimo de leitos hospitalares necessários para se candidatar à concorrência. Mesmo assim, desde 2013 a inclusão da oferta de medicina em Santo Ângelo está no plano de desenvolvimento institucional. Entretanto, agora, com o impedimento solucionado, será possível sonhar com a novidade, conforme explica a diretora-geral do campus instalado na cidade, Berenice Wbatuba.

"Esse curso muda a realidade da região missioneira, transformando drasticamente a área da saúde em relação às unidades básicas de saúde (UBSs) e retenção de novos profissionais a partir da formatura da primeira turma. Também alavanca a economia local e regional, movimentando o comércio, os restaurantes e as imobiliárias", conjectura Berenice.

Para a diretora-geral, a oferta também atende a uma demanda local por mais profissionais na área. "Entre as regiões contempladas por esse edital para o Rio Grande do Sul, a Região das Missões tem o índice mais baixo de médicos para cada mil habitantes. Então, daria um 'up' em toda a questão de saúde desde a atenção básica até as especialidades", acrescenta Berenice.

Além da localização do Hospital Regional das Missões em Santo Ângelo, ela acredita que há outras questões que favorecem o campus na escolha para sediar o curso. "Temos toda a infraestrutura física já instalada no campus com mais de 30 prédios e mais de 150 hectares disponíveis para ampliação da infraestrutura para recebermos a medicina. Inclusive, já temos vários cursos da área da saúde no campus", destaca Berenice.

O edital é, ainda, concorrido pelo Centro Universitário Ideau na sua cidade-sede, Getúlio Vargas, na Região Norte. A instituição inaugurou recentemente o curso de Comunicação Social em Passo Fundo, na Região Produção, incluindo habilitações em jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda.

campus da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) expandiu após receber a transferência de uma nova área do 3º BPChoq do Exército. Até então, a única oferta era a de medicina. É possível que, no futuro, abra um curso de odontologia, estando no horizonte, ainda, os de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, farmácia e biomedicina. Também em Passo Fundo, o

Já a Universidade de Passo Fundo (UPF) tem ampliado o escopo principalmente para tecnólogos, incluindo sete novas ofertas na modalidade em 2024 e outras seis em 2025. Foram, ainda, criados cursos de Fonoaudiologia no campus de Sarandi, no Corede Rio da Várzea, e bacharelado em Engenharia Biomédica em Passo Fundo.

Embora os tecnólogos tenham sido a maioria das novidades, os bacharelados ainda são o carro-chefe da UPF, com os cursos mais clássicos sendo os principais a serem procurados pelos alunos que buscam a instituição, conforme aponta a reitora Bernadete Maria Dalmolin. "Há uma demanda pelos tecnólogos, mas observamos que, como são cursos mais rápidos, esgotam mais rápido e não têm uma durabilidade e uma longevidade tão grande", avalia a reitora da universidade, que também está apostando no ensino híbrido e a distância.

A Universidade de Cruz Alta (Unicruz), na Região Alto Jacuí, também criou seis cursos técnicos em 2024. O IFFar iniciou, em 2025, um curso técnico em Santa Rosa e outro em Santo Ângelo, assim como uma Licenciatura em Letras em Frederico Westphalen. Já o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) criou três novos cursos técnicos em Erechim neste ano.

Confira as instituições de ensino superior da Macrorregião Norte

Universidades públicas

UFFS: Passo Fundo e Cerro Largo

Passo Fundo e Cerro Largo Uergs: Soledade, Cruz Alta, Erechim, Frederico Westphalen, Sananduva e Três Passos

Universidades e centros universitários privados

Unijuí: Ijuí, Santa Rosa, Panambi e Três Passos;

Ijuí, Santa Rosa, Panambi e Três Passos; URI: Erechim, Frederico Westphalen, Cerro Largo, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo



Erechim, Frederico Westphalen, Cerro Largo, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo UPF: Passo Fundo, Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Sarandi, Soledade

Passo Fundo, Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Sarandi, Soledade Unicruz: Cruz Alta

Cruz Alta Ulbra: Carazinho

Carazinho Atitus: Passo Fundo

Passo Fundo Ideau: Getúlio Vargas e Carazinho

Institutos Federais