Região Norte do RS está acima da média estadual de geração de empregos

Região Norte do Rio Grande do Sul é um destaque em crescimento econômico, conquistando cada vez mais espaço no produto interno bruto (PIB) gaúcho e ampliando sua população. Essa pujança se reproduz no mercado de trabalho. Afinal, enquanto o Estado ampliou 2,45% o número de vagas de emprego formais entre abril de 2024 e abril de 2025, a sua porção setentrional cresceu 3,71%. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). é um destaque em crescimento econômico, conquistando cada vez mais espaço no produto interno bruto (PIB) gaúcho e ampliando sua população. Essa pujança se reproduz no mercado de trabalho. Afinal,. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Todos os onze Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) que compõem essa macrorregião apresentaram crescimento no estoque de empregos, ou seja, no número total de vínculos formais de trabalho registrados. A variação mínima foi de 1,61%, no Rio da Várzea, e a máxima foi de 10,35% no Alto da Serra do Botucaraí.

“A Região Norte tem sido destaque há bastante tempo no crescimento do emprego e do PIB. A série nesse aspecto econômico termina em 2021 (último ano para o qual foram divulgados os dados de PIB segmentados por Coredes e municípios), mas os indicadores, especialmente de empregos, são muito expressivos e muito diferenciados positivamente no período que estamos acompanhando o Novo Caged, que é desde 2020”, pontua o pesquisador do Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (DEE-RS) Guilherme Sobrinho.

Os maiores destaques, entretanto, ficam no Corede Produção, onde está Passo Fundo, e Norte, cuja maior cidade é Erechim. Eles cresceram, respectivamente, 5,13% e 3,81% seus postos de trabalho e, somados, representam 8.116 das 17.218 vagas de emprego criadas em toda a macrorregião — um percentual de 47,13%.

No Corede Produção, Passo Fundo foi a principal geradora de empregos, sendo responsável por 4.554 das 5.985 novas vagas de trabalho da região, o que representa 76%. No município, quase 9 a cada 10 empregos gerados foram no setor de serviços. Em especial, no segmento de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas.

apesar de estar expandindo no ramo imobiliário) tem uma pequena perda, a agropecuária tem uma pequena perda e a indústria tem um ganho de 114 postos de trabalho, que também é bem residual e incremental. Realmente, o dinamismo de Passo Fundo se mostrou, nesse período, muito centrado no setor terciário, ou seja, de serviços”, destaca Sobrinho. O restante se reproduz nos setores de indústria e comércio. “A construção (civil,) tem uma pequena perda, a agropecuária tem uma pequena perda e a indústria tem um ganho de 114 postos de trabalho, que também é bem residual e incremental. Realmente, o dinamismo de Passo Fundo se mostrou, nesse período, muito centrado no setor terciário, ou seja, de serviços”, destaca Sobrinho.

Com quase metade da população de Passo Fundo, Erechim criou 1.547 dos 2.131 novos empregos do Corede Norte, o que representa 72,5% do total de vagas da região. Lá, Sobrinho destaca que os postos de trabalho se distribuem entre os setores industrial (16.461 vagas) e de serviços (13.959 vagas).

“São saldos muito próximos também (entre indústria e serviços). Nos serviços, as vagas se concentram no mesmo setor que em Passo Fundo e, na indústria, no setor alimentício. Apesar de ter também crescimento nas áreas de autopeças, fabricação de produtos de borracha e plástico, e máquinas e equipamentos, o maior saldo é na produção de alimentos”, acrescenta Sobrinho.

Outros destaques positivos entre os municípios estão em Sananduva, que reúne 16.399 habitantes no Corede Nordeste, e Soledade, com uma população de 29.991 pessoas no Alto da Serra do Botucaraí. Ambas, em segmentos diferentes.

Sananduva se destaca na indústria de abate e fabricação de produtos de carne, provavelmente tendo a criação de novos postos de trabalho impulsionado como consequência da aquisição da Cooperativa Sananduva — Majestade pelo Grupo Bugio em janeiro de 2024. Soledade, no Corede que mais cresceu, ampliou os postos de trabalho, se destaca na construção civil e de serviços. Enquanto isso,, provavelmente tendo a criação de novos postos de trabalho impulsionado como consequência daem janeiro de 2024.

Um dos grandes setores da Região Norte, o da agropecuária, entretanto, pode ter os dados de trabalho subnotificados, conforme aponta Sobrinho. “Tem uma alta taxa de empregos informais, que não são registrados pelo Novo Caged”, explica o pesquisador.

