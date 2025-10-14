Aeroporto particular de Cruz Alta recebe 60 voos executivos por mês

* E Ana Stobbe, de Cruz Alta

Região do Alto Jacuí, no Norte do Estado Estrutura construída e gerida pela iniciativa privada, o Aeródromo de Cruz Alta vem se consolidando como novo polo de aviação executiva na, abrindo espaço para futuras conexões comerciais.

Inaugurado há cerca de quatro anos e administrado pela Erico Verissimo Gestão de Aeroporto Ltda., o aeroporto particular simboliza o avanço da infraestrutura aeronáutica na Região Norte do Estado em um momento de expansão econômica.

Atualmente, o terminal aeroportuário de Cruz Alta conta com uma pista asfaltada de 1.200 metros de comprimento por 23 metros de largura, equipada com sistema de balizamento noturno que permite operações durante a noite. O espaço dispõe também de área de integração, que pode ser utilizada como terminal de passageiros, e oferece serviços de hangaragem e abastecimento com combustíveis Avgas e Jet A-1.

Estrutura em Cruz Alta oferece serviços de hangaragem e abastecimento com combustíveis TÂNIA MEINERZ/JC

Segundo Lucas Monteiro, administrador do Condomínio Aeronáutico Erico Verismo, o aeródromo recebe em média 60 voos executivos por mês. "Hoje, predominam as operações de aviação executiva, mas o crescimento econômico de Cruz Alta e o aumento da demanda regional indicam um cenário promissor para a aviação comercial nos próximos anos", projeta.

Monteiro explica que o aeródromo foi concebido como um condomínio aeronáutico privado, modelo ainda pouco comum no Rio Grande do Sul. "Tanto a propriedade quanto a gestão são inteiramente realizadas pela iniciativa privada. Isso garante agilidade na administração e flexibilidade para atender às necessidades dos usuários", destaca.

Embora não existam planos imediatos de ampliação, a infraestrutura atual foi pensada para atender à expansão gradual conforme o aumento da movimentação aérea. "Nosso foco agora é estudar o mercado e retomar o diálogo com companhias aéreas regionais. Já houve tratativas iniciais para uma rota entre Cruz Alta e Porto Alegre, e acreditamos que essa possibilidade volte à pauta em breve", revela Monteiro.

Condomínio Aeronáutico Erico Verissimo pode ampliar conexão de Cruz Alta com outras regiões do Rio Grande do Sul TÂNIA MEINERZ/JC

Sem integração formal à malha aérea estadual por ainda não operar voos regulares, o aeródromo projeta ser, a médio prazo, um elo estratégico entre a Região Norte e o Centro do Estado, fortalecendo a mobilidade corporativa e o acesso a serviços logísticos de alto valor agregado.

Com estrutura pronta e mercado em expansão, o Aeródromo de Cruz Alta se prepara para o próximo passo: transformar potencial em conectividade e consolidar o município como novo ponto de decolagem no mapa aéreo do Rio Grande do Sul.

Prefeita de Cruz Alta também espera ampliação para voos comerciais

A prefeita de Cruz Alta, Paula Librelotto, também projeta uma ampliação nas atividades do aeródromo local. Ela observa que, apesar de o aeroporto ser privado, tem capacidade para fazer voos comerciais no futuro. "Estamos em negociação para tentar trazer alguma rota, até uma escala desses voos mais próximos", explica.

Prefeita de Cruz Alta, Paula Librelotto vê aeroporto privado como diferencial competitivo DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

De acordo a chefe do Executivo municipal, Cruz Alta é a cidade gaúcha com maior número de aviões particulares. "A maior frota de aviões, agrícolas e privados, está em Cruz Alta", afirma. A operação do aeroporto privado também trouxe benefícios como a viabilidade de suporte aeromédico.

A prefeita ainda destaca a estrtura como um diferencial competitivo de Cruz Alta. "Mesmo sendo totalmente privado e sem voos comerciais, esse aeroporto tem trazido muitos investidores. O fato de poder pousar aqui nos colocou em um outro patamar. E pouquíssimas cidades no Rio Grande do Sul tem ferrovia, rodovia e aeroporto, como Cruz Alta", destaca Paula.