Mapa Econômico do RS chega a Cruz Alta no dia 9 de outubro

Mapa Econômico do RS dia 9 de outubro, a partir das 17h, na Associação Comercial e Industrial (ACI), o evento reunirá lideranças regionais para debater desafios, oportunidades ao desenvolvimento econômico das regiões Norte, Noroeste Colonial, Fronteira Noroeste, Missões, Nordeste, Celeiro, Produção, Médio Alto Uruguai, Rio da Várzea, Alto da Serra do Botucaraí e Alto Jacuí O projeto, realizado pelo Jornal do Comércio, terá sua próxima edição na cidade de Cruz Alta, que representará a Macrorregião Norte em 2025. Marcado para o, o evento reunirá lideranças regionais para debater desafios, oportunidades ao desenvolvimento econômico das regiões

O Mapa Econômico do RS divide o Estado em cinco grandes regiões, de acordo com proximidade geográfica e afinidade econômica. O projeto está em sua terceira temporada e visita diferentes cidades a cada edição. Na Macrorregião Norte, os eventos ocorreram em Passo Fundo (2023), Erechim (2024) e, neste ano, será realizado em Cruz Alta.

Os painelistas desta edição serão o presidente da cooperativa CCGL, Caio Vianna, e o diretor da TentosCap (grupo 3tentos), Luiz Pedro Dumoncel. A conversa é mediada pelo editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling.

Esta edição ainda terá a participação especial do estrategista-chefe do Bradesco Global Private Bank, Carlos Machado, que fará a apresentação Panorama econômico global e perspectivas locais: tendências e desafios.

site Sympla A participação no encontro é gratuita e aberta ao público, porém, as vagas são limitadas. Para isso, é necessário realizar a inscrição pelo

diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero , observa que a iniciativa está em linha com a proposta do jornal desde a sua função, de levar informações exclusivas e estratégicas aos negócios, fomentando, assim, o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.

"Desde 1933, o Jornal do Comércio tem esse princípio de trazer informações exclusivas aos empresários do Rio Grande do Sul. Continuamos esse legado com novos projetos, como é o Mapa Econômico do RS. A cada temporada visitamos cinco cidades diferentes para fazer esse encontro entre lideranças empresariais", explica Tumelero.

O editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, explica que a "ideia do Mapa Econômico é trazer dados e indicadores econômicos do Rio Grande do Sul para tomada de decisões".

Lajeado Garibaldi Este será o quarto paintel do Mapa Econômico do RS em 2025. As edições anteriores neste ano ocorreram em junho na cidade de Bagé ; em julho no município de; e em agosto em. Além de Cruz Alta, também está previsto em 2025 um evento em Porto Alegre em novembro.

Serviço

Mapa Econômico do RS: Painel Desafios e Oportunidades ao desenvolvimento econômico da Região Norte do RS

Data: 9 de outubro, às 17h

Local: Associação Comercial e Industrial (ACI) de Cruz Alta (avenida General Câmara, 935 - 1º andar - Galeria Centauro - Centro)