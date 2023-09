Entre os hangares do aeroporto de Erechim há 35 aviões de pequeno porte pertencentes a empresas da região. Somente no segundo trimestre deste ano, o aeroporto registrou 50 aeronaves de outras empresas pousando no município em busca de novos negócios.

A pouco mais de 70 quilômetros dali, em Passo Fundo, está o terceiro aeroporto mais movimentado do Estado, com mais de 20 mil passageiros por mês. Ali, estima a prefeitura, a cada 30 dias, pelo menos 5 mil pessoas chegam em voos com o intuito de fazer negócios na cidade e na região.

"São pessoas do mundo inteiro, o que dá uma dimensão da movimentação econômica que temos hoje em Passo Fundo e em toda a região", diz o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira.

A partir do Noroeste do Estado, em Santa Rosa, onde o plantio da soja foi iniciado no Rio Grande do Sul ainda na década de 1940, a produção começou a ganhar importância estatística. E ainda naquela década, o desenvolvimento promovido a partir do grão dava as caras, com a notícia dos primeiros processos de industrialização da soja e sua transformação em óleo. Era o primeiro passo de toda a movimentação industrial que daria suporte ao crescimento e modernização da safra nas décadas seguintes.

É justamente no recorte geográfico entre o Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul que a consolidação do agronegócio como o carro-chefe da economia gaúcha mais se mostra rentável. Os recursos gerados no campo pela produção agrícola "tipo exportação" hoje viram investimentos não só no próprio agro, como em outras cadeias produtivas como o setor metalmecânico, de máquinas agrícolas, de alimentos, construção civil e até o turismo.

Ao todo, a faixa do Estado retratada nesta edição do Mapa Econômico do RS - que inclui 207 municípios das regiões Norte, Noroeste Colonial, Fronteira Noroeste, Missões, Celeiro, Produção, Médio Alto Uruguai, Nordeste, Alto da Serra do Botucaraí e Rio da Várzea - tinha 1,8 milhão de habitantes, conforme o último Censo. A soma do Produto Interno Bruto (PIB) dessas localidades em 2020 era de

R$ 81,5 bilhões, 17,2% do PIB gaúcho naquele ano.

Não é por acaso que Passo Fundo e Erechim, os dois maiores municípios da região, atraem cada vez mais investidores: estão entre os dois municípios 20% deste PIB.

"É um cenário que se desenha desde o Noroeste, entre Santa Rosa, Horizontina e Panambi, até o Norte, em Passo Fundo e Erechim, como áreas que representam bem as transformações econômicas nas últimas décadas. Tradicionalmente, foram as necessidades da atividade rural cada vez mais desenvolvida e, portanto, exigente de melhorias, que estimularam soluções e novos negócios, que acabaram se tornando especializações regionais. Se a Serra historicamente é o maior polo metalmecânico do Estado, o Norte e Noroeste, hoje, representam uma expansão, não como migração, bem consolidada deste setor. E esses negócios estimulam novas cadeias produtivas. O resultado é uma economia muito dinâmica nessas regiões", explica o economista e pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, Rodrigo Feix.