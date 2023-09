Das quatro vacas da família, em 2008, a uma produção diária de 590 litros, com 27 vacas na sua propriedade. Ornélio Ullerich, de 52 anos, não se arrepende da escolha que fez, ao lado da esposa, quando voltou do Mato Grosso para a sua terra natal, Santo Cristo, na Fronteira Noroeste do Estado.

"Nos tornamos produtores de leite, primeiro assumindo as vaquinhas que o meu sogro tinha, depois, percebemos que era um negócio viável e, aqui em Santo Cristo, muito bem estruturado. Estamos na capital do leite no Rio Grande do Sul", diz.

Dados do IBGE apontam que, em 2021, o município de 15,3 mil habitantes produziu 64 milhões de litros de leite - 176 mil litros por dia -, a partir de um rebanho de pouco mais de 12 mil vacas. Santo Cristo está em meio à principal bacia leiteira gaúcha. Sete entre os 10 maiores produtores de leite do Estado são municípios das regiões Noroeste, Fronteira Noroeste e Celeiro.

Ao todo, conforme o Relatório Socioeconômico da Cadeia Produtiva do Leite, elaborado pela Emater em 2021, o Estado tinha 40,1 mil produtores rurais com atividade leiteira formal, destes, 39,9 mil comercializavam o leite cru com indústrias cooperativas ou queijarias. Desde o ano passado, com a defasagem de preços e o aumento das importações, a estimativa da Emater é de que, em dois anos, cerca de 7 mil produtores abandonaram a atividade, chegando a 33 mil em 2023.

Ullerich faz parte da Cooperativa Mista São Luiz (Coopermil), que fornece 25% de todo o leite processado pela CCGL. "Hoje é hora de esperar. Não dá, por exemplo, para comprar máquinas ou investir em melhorias na propriedade. Todo o estoque de comida para as vacas teve um aumento do custo e tivemos essa surpresa no inverno, que é o período em que o produtor geralmente faz um pé de meia, mas não penso em sair da produção leiteira, porque é uma produção que tem sido viável para a nossa família", diz.

É que esta produção, principalmente no Noroeste, tem se mostrado uma oportunidade de negócio importante para quem consegue aumentar a sua produtividade. Ullerich, por exemplo, garante uma média de mais de 21 litros por vaca a cada dia. É bem superior à média gaúcha, de 16,3 litros.

De acordo com a Emater, a capacitação cada vez maior dos produtores tem reduzido custos e ampliado a produtividade, mesmo com a redução do rebanho nos últimos anos. Em oito anos, houve redução de 60% no número de produtores de leite no Estado, mas a produtividade teve crescimento de 39% no mesmo período.

A partir das quatro vacas de 15 anos atrás, com um resfriador e a água no tarro, em 2011 a propriedade de 19 hectares já tinha uma sala de ordenha e um resfriador a granel. Em 2017, Ullerich aumentou o seu rebanho para 20 vacas e, neste ano, são 27. Seu último investimento, no ano passado, foi um resfriador de 800 litros.

"Eu posso dizer que é o sustento da minha família. Paguei a faculdade do meu filho mais velho com a produção de leite, e o meu filho de 19 anos trabalha na produção. Aqui em Santo Cristo, produzir leite é uma vocação. Algumas propriedades investem alto, inclusive com robôs. Mas estarmos em um lugar como este nos permite entender bem o cenário e saber que a política de preços do leite nunca te dá segurança total. Dessa forma é que se entende que não é possível dar o passo maior do que a perna, principalmente neste momento", aponta o produtor.