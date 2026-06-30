Aeroporto mantém recuperação e Porto Alegre tem 2,6 milhões de passageiros em 4 meses

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, mantém trajetória de crescimento em 2026 e consolida a recuperação observada ao longo de 2025. Entre janeiro e abril deste ano, o principal terminal aéreo do Rio Grande do Sul movimentou 2,6 milhões de passageiros, reforçando sua posição como principal hub da aviação gaúcha.

Os dados da concessionária Fraport Brasil mostram que o aeroporto recebeu 682 mil passageiros em janeiro, 588 mil em fevereiro, 673 mil em março e 657 mil em abril. O volume acumulado representa uma média mensal superior a 650 mil passageiros e mantém o terminal entre os 10 aeroportos mais movimentados do Brasil. No mesmo período, foram registradas 23.445 operações de pousos e decolagens, além da movimentação de 10,4 mil toneladas de cargas transportadas.

O desempenho de 2026 ocorre após a recuperação consolidada registrada em 2025, quando o Salgado Filho movimentou 7,513 milhões de passageiros, superando ligeiramente os 7,480 milhões contabilizados em 2023, último ano completo antes da interrupção das operações provocada pelas enchentes de 2024.

A análise histórica mostra o peso do terminal porto-alegrense na aviação estadual que, após a pandemia, teve uma redução no movimento dos aeroportos gaúchos de 9,5 milhões de passageiros em 2019 para 4,2 milhões em 2020.

A recuperação ocorreu gradualmente, com 6 milhões de passageiros em 2021, mais de 8 milhões em 2022 e 8,7 milhões em 2023. Em 2024, a paralisação do Salgado Filho com a enchente provocou nova retração, reduzindo o fluxo estadual para 6,4 milhões de passageiros.

Responsável historicamente por mais de 90% da movimentação aérea do Rio Grande do Sul, o aeroporto concentra a maior oferta de voos domésticos e internacionais do Estado e funciona como principal ponto de conexão com grandes centros nacionais e internacionais. Entre as rotas de maior demanda estão as ligações com São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, além dos voos para Lisboa, Cidade do Panamá, Buenos Aires, Santiago e Lima.

Entre março e junho deste ano, o aeroporto registrou recorde histórico de movimentação para o quadrimestre e, com a chegada da temporada de inverno, a expectativa é ampliar ainda mais a circulação de passageiros. Entre junho e agosto, a projeção da concessionária é movimentar mais de 2 milhões de passageiros em cerca de 15 mil voos.

Expansão da malha aérea inclui destinos nacionais e internacionais

A expansão da malha aérea inclui reforço em destinos nacionais e internacionais. Buenos Aires passará a contar com oito voos semanais diretos, somando operações da Aerolíneas Argentinas e da Latam. Lisboa terá quatro frequências semanais operadas pela TAP, enquanto a Copa Airlines ampliará de sete para nove voos semanais para a Cidade do Panamá. Santiago, no Chile, chegará a 10 frequências semanais a partir de julho.

A temporada também contará com novas operações sazonais para Bariloche, na Argentina, e Maceió (AL), além do reforço de voos para Salvador (BA) e da retomada da rota Porto Alegre–Foz do Iguaçu (PR).

nova sala Vip internacional, operada pela W Premium Lounge Paralelamente à expansão da malha aérea, o aeroporto investe em infraestrutura para acompanhar o aumento da demanda como o terminal que passa por uma modernização da praça de alimentação e inaugurou recentemente uma, elevando para quatro o número de lounges disponíveis aos passageiros.

Enquanto isso, os aeroportos regionais mantêm papel complementar na malha aérea gaúcha, atendendo demandas específicas de regiões econômicas estratégicas, como a Serra Gaúcha e o Norte do Estado.

Aeroporto Internacional Salgado Filho – Porto Alegre

• Tipo: Público federal, administrado pela concessionária Fraport Brasil

• Pista: 3.200 metros x 45 m, pavimentada (asfalto)

• Operação: Voos domésticos e internacionais, aviação comercial regular, cargas e aviação executiva; operações diurnas e noturnas por instrumentos (IFR)

• Capacidade: Aeronaves de todos os portes, incluindo wide-bodies em operações internacionais

• Função: Principal hub da aviação gaúcha, integração nacional e internacional, transporte de passageiros e cargas

• Status: Operacional, com malha aérea nacional e internacional consolidada e recuperação plena da demanda após a reabertura em 2025

• Área de influência: Região Metropolitana de Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul, além de conexões com países da América do Sul e Europa

• Movimentação: 7,513 milhões de passageiros em 2025, representando mais de 90% do tráfego aéreo do Rio Grande do Sul

• Principais rotas: São Paulo (Congonhas, Guarulhos e Viracopos), Rio de Janeiro, Brasília, além de destinos internacionais como Lisboa, Cidade do Panamá, Buenos Aires, Santiago e Lima

• Principais obras: Recuperação completa da infraestrutura aeroportuária, adequação operacional pós-enchentes, modernização dos sistemas de apoio à navegação e melhorias nos terminais

• Gargalos: Ampliação da oferta internacional e expansão da capacidade logística