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Patrícia Comunello

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Publicada em 17 de Junho de 2026 às 10:38

Com mais voos internacionais, Salgado Filho ganha sala VIP de alto padrão

Operação veio com mais sofisticação, com sala reservada e banheiro para banho

Operação veio com mais sofisticação, com sala reservada e banheiro para banho

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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A expansão de voos internacionais no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ativa investimentos em segmentos de hospitalidade. Isso está por trás da nova operação da espanhola W Premium, que já colocou em funcionamento a segunda sala VIP no terminal e agora no embarque internacional. A nova W Premium Lounge vem com pegada de alto padrão, com serviços como sala reservada, menu de chef e banheiros com banho, que não tinham na estrutura das salas no Salgado Filho.

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