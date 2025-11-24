Macrorregião Metropolitana batalha para cumprir com Marco Legal do Saneamento

O Marco Legal do Saneamento Básico, aprovado em 2020, prevê que todos os municípios brasileiros universalizem os seus serviços de atendimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos até 2033. Na Região Metropolitana, entretanto, a cobertura dos sistemas é desigual ao comparar cada uma das cidades que a compõem. O fato é que a maioria delas precisará avançar rapidamente para cumprir com a legislação. Em Porto Alegre, por exemplo, o serviço está aquém do esperado e o Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae) precisará batalhar para chegar às metas estabelecidas conforme os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa), publicados em 2024 e relativos ao ano de 2023. Na capital dos gaúchos, embora a oferta de água já atinja 99% da população pela rede geral de distribuição, apenas 57,7% do volume de esgoto gerado é coletado, e, desse total produzido, 42,7% é tratado. LEIA MAIS: Porto Alegre observa demanda crescente por construções populares A vizinha Viamão é a pior em relação à coleta de esgoto entre as cidades metropolitanas, coletando apenas 17,1% do esgoto da cidade e tratando 14% do total produzido. Dos municípios metropolitanos, outros dois possuem taxa de coleta inferior a 50%: Guaíba (36,8%) e Eldorado do Sul (39,7%). Por outro lado, há cidades dessa porção do território gaúcho com mais de 90% do esgoto sendo coletado. É o caso de Glorinha e Cachoeirinha. Do ponto de vista do abastecimento d’água, nenhum município possui índice inferior a 50%. A Corsan/Aegea, responsável pela maior parte dos serviços de saneamento no Estado, entretanto, afirma que as obras estão andando e que é possível vislumbrar um futuro de universalização do esgotamento básico no Rio Grande do Sul. “Temos hoje cerca de 50 frentes de obra de esgotamento sanitário ao mesmo tempo, e a expectativa é dobrar em 2026. Este calendário, das cidades e bairros, é definido seguindo vários critérios, como mão de obra disponível, locais para instalação das ETEs ( Estações de Tratamento de Esgoto) , licenciamentos, etc. Lembrando que o Estado tinha menos de 20% de cobertura há dois anos, um índice muito baixo se comparado com outros estados. E de acordo com dados que divulgamos em agosto, hoje temos 28%, ou seja, um crescimento de 40% em 24 meses."

Vale do Sinos enfrenta dificuldades, mas Canoas avança

Os índices também preocupam nas grandes cidades do Vale do Sinos. Em Novo Hamburgo, sob responsabilidade de um departamento vinculado ao Executivo, nem 10% do esgoto é coletado ou tratado, com a rede municipal atendendo apenas 6,7% da população. Já em São Leopoldo, também com serviço próprio da prefeitura, embora 80% seja coletado, apenas 19,9% do que é gerado em esgoto é tratado. Mas o maior problema está nos municípios metropolitanos com menos de 100 mil habitantes da região. Estância Velha, com seus quase 50 mil residentes, não atinge 1% na coleta do material gerado, embora cumpra com a exigência de abastecimento de água conforme dados atualizados pela Corsan à reportagem. Campo Bom, não coleta 99,8% do esgoto, mas também abastece a totalidade dos habitantes d’água. As duas são atendidas pela Corsan/Aegea. O acesso à água potável também é um problema nessas pequenas cidades pertencentes ao Vale do Sinos. Três dos 14 municípios dessa porção do território gaúcho ofertavam, pelo Sinisa 2023, o serviço a menos da metade da sua população: Araricá (11,6%), que possui serviço de saneamento próprio do município, Portão (39,9%) e Nova Hartz (17,5%), esses sob a alçada da Corsan/Aegea. Entretanto, os dados atualizados da Companhia representam uma evolução, com Portão tendo chegado aos 92,78% e Nova Hartz aos 32,95%. Canoas avança mais rapidamente em direção ao Marco Legal do Saneamento. A cidade mais populosa do Vale do Sinos, com quase 350 mil habitantes, aumentou o investimento médio no setor via Corsan/Aegea. Assim, enquanto 100% da população possui água potável, 89,7% tem acesso à coleta de esgoto. Falta ampliar o tratamento, que ainda está em 44,3%.

Litoral Norte precisa atender demanda de população crescente