Gigante dos utensílios domésticos avança na Região Metropolitana

Figurando entre as três marcas líderes do mercado regional e nacional de luvas, esponjas e, embora não constando entre os itens da pesquisa SuperHiper, também em vassouras, a InBetta, que tem a sua produção em Esteio, no Vale do Sinos, com as marcas Bettanin, Atlas e Sanremo, avança em mais um item de utensílios domésticos: a produção de fitas adesivas.

A aquisição de uma planta industrial de fitas, em Canoas, ativando a Atlas Fitas no começo de agosto, receberá aporte de R$ 50 milhões em investimentos neste primeiro ano de operação e faz parte de um pacote de R$ 405 milhões em investimentos na região anunciados pela empresa. Em Canoas, há ainda a expectativa de que a empresa invista em um próximo ramo, a produção de cosméticos, ainda não confirmada.

Assim como aconteceu com a Coca-Cola na Capital, a fábrica da InBetta, na Avenida Independência, em Esteio, também acabou atingida pela cheia e acelerou o processo de modernização e automação da planta industrial. São aportados R$ 155 milhões na aquisição de novos maquinários e aprimoramento dos processos industriais. Além da produção gaúcha, a empresa conta com uma fábrica em Pernambuco.

Outra fatia dos investimentos anunciados neste ano, de R$ 200 milhões, é considerada estratégica para consolidar a capilaridade da InBetta, com um novo centro de distribuição, com 75 mil metros quadrados em Sapucaia do Sul. Será o terceiro CD da empresa, mas o primeiro no Rio Grande do Sul, às margens da ERS-118, no bairro Passo de Sapucaia. Com 78 anos de atuação, a empresa tem mais de três mil funcionários e está presente em mais de 200 mil estabelecimentos.

A preferência do mercado:

- Bolo: Pullmann/Bimbo (3º no Sul)

- Bolinho: Anamaria/Bimbo (2º no Sul)

- Cereal em barra: Ritter Alimentos (2º no Brasil e no Sul)

- Geleia: Ritter Alimentos (3º no Brasil e 1º no Sul)

- Pão de alho: Marsala (3º no Sul)

- Pão de forma especial: Pullmann/Bimbo (3º no Brasil e 2º no Sul; Nutrela/Bimbo (2º no Brasil/5º no Sul)

- Pão de forma tradicional: Pullmann/Bimbo (1º no Sul); Farias (4º no Sul)

- Pão industrializado: Pullmann/Bimbo (2º no Sul); Rap10/Bimbo (3º no Sul)

- Pão bisnaga: Pullmann/Bimbo (1º no Sul); Farias (5º no Sul)

- Pão hambúrguer: Pullmann/Bimbo (1º no Sul)

- Pão tortilha: Rap10/Pullmann (1º no Sul); Zaffari (5º no Sul)

- Massa refrigerada: Italiany (2º no Sul); Romena (5º no Sul)

- Luvas: Esfrebon/Bettanin (3º no Brasil/2º no Sul)

- Cerveja: Ambev (2º, 4º e 5º no Sul)

- Refrigerante: Coca-Cola/FEMSA (1º, 4º e 5º no Sul); Pepsi (3º no Sul)

- Suco pronto: De Valle/Coca-Cola (1º no Sul)

- Guardanapos: Snob/Santher (3º no Brasil/3º no Sul)

- Toalhas de papel: Softys/CMPC (2º no Sul)

- Absorvente externo: Sym/Santher (5º no Sul)

- Esponja para banho: Slow/Bettanin (5º no Brasil/2º no Sul)

- Esponja sintética: Bettanin (2º e 3º no Brasil/2º e 3º no Sul)

- Fralda infantil: Babysec/CMPC (4º no Sul); Personal/Santher (5º no Sul)

- Lenço de papel: Kiss/Santher (2º no Sul); Softys/CMPC (3º no Sul)

- Papel higiênico: Personal/Santher (3º no Sul)

- Limpa vidros: Jimo (4º no Sul)

- Inseticida elétrico: Jimo (4º no Sul)

- Inseticida líquido: Jimo (3º no Sul)

- Aparelhos de ar-condicionado: Midea (3º no Brasil)

(FONTE: SUPERHIPER/ABRAS 2025)