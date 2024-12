Litoral Norte do Rio Grande do Sul se destaca na produção de frutas

Neste ano, a fabricante de Santo Antônio da Patrulha investe R$ 20 milhões em melhorias de equipamentos e processos para desenvolver, principalmente, as suas novas barras de proteína. Em média, a empresa cresce 25% por ano. Com 950 funcionários, a maior parte moradora do município, a DaColônia hoje tem capacidade de produzir 24 mil toneladas de produtos por ano.

O resultado de parcerias que movimentam a produção agrícola do Litoral, como a desenvolvida pela DaColônia, tem ganhado o mundo. Em outubro, a empresa foi a única do setor no Rio Grande do Sul a ter um estande próprio na Feira Sial, em Paris, na França.

Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul e Mampituba lideram a produção gaúcha de bananas e de abacaxis, que conta com Terra de Areia e Torres também em papel de destaque na produção.

"Temos uma relação muito próxima com estes produtores. É uma relação saudável, que gera benefícios e resultados para ambas as partes. São inúmeras famílias beneficiadas por essa relação. Temos ainda na região todo o nosso fornecimento de melado, e o açúcar mascavo é produzido na região por pequenos produtores que já são nossos fornecedores há mais de 60 anos", conta o diretor da DaColônia, Willian Freitas.

Arroz orgânico está em recuperação após cheias

Entre Eldorado do Sul, Nova Santa Rita e Viamão, a Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (Cootap), ligada ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), produz arroz em 3,6 mil hectares. É justamente o trabalho dos assentados que garante, com a marca Terra Livre, o diferencial para o arroz produzido na região, com a maior área de cultivo orgânico do grão no País.

A produção certificada está em ritmo de retomada após as cheias. Na biofábrica que funciona no Assentamento Filhos de Sepé, em Viamão, são desenvolvidos adubos e insumos com base 100% biológica.

"A partir das cepas fornecidas pela Embrapa, a produção, com o tratamento de sementes, de enraizamento e de desenvolvimento, funciona como um fermento. Tínhamos, por exemplo, a incidência de lagartas, percevejos. Já desenvolvemos insumos orgânicos contra essas pragas", explica o tesoureiro da Cootap, Marcos Vanderlei dos Santos.

A cheia, contudo, arrasou boa parte da produção, deixando R$ 11,4 milhões em prejuízos. O período de plantio - com especial atenção aos cuidados com o solo -, já se iniciou em uma área 10% menor. A expectativa é colher até 14 mil toneladas de arroz orgânico, quase o dobro das 7,5 mil toneladas deste ano. A inundação levou à perda de 51% da produção.