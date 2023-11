Rapaduras de Santo Antônio ganham o Brasil

No distrito de Miraguaia, em Santo Antônio da Patrulha, é o cheiro de melado e amendoim que domina o ambiente. Menos de dois quilômetros separam as fábricas dos Doces Guimarães em relação à DaColônia. Produzindo uma especialidade da região, as duas marcas dividem a preferência do consumidor.

Conforme o ranking da Super Varejo, a Guimarães ocupa o terceiro lugar na preferência do consumidor do Sul do Brasil em doces de amendoim. E a DaColônia, o segundo na Região Sul e no Brasil.

“Nossa empresa teve origem ainda na década de 1960, quando Santo Antônio da Patrulha ainda era uma grande produtora de açúcar. Então, as rapaduras à base de melado eram uma grande tradição da região. Mesmo com toda a evolução dessas últimas décadas no nosso mix de produtos, com linhas de apelo mais saudável, sem açúcar e orgânicos, não abrimos mão daquela nossa primeira receita, de rapadura de melado. É um produto pelo qual mantemos um carinho especial”, explica o diretor da empresa, Willian Freitas.

Com aportes superiores a R$ 40 milhões desde 2020, a DaColônia deve chegar ao final deste ano a uma capacidade produtiva de 21 mil toneladas de produtos a base de amendoim por ano. Representa 122% a mais do que era produzido em 2020.

É por isso que o crescimento na preferência nacional registrado pelas empresas do setor não surpreende.

“Nos últimos 15 anos, podemos perceber uma presença impactante da DaColônia nos principais varejos do Brasil. É resultado da tradição consolidada na região e da nossa atuação na constante diversificação e expansão das nossas linhas. E isso representa sempre novas oportunidades de negócios com os nossos parceiros”, avalia Freitas.

Produtos da região na liderança do varejo

* Camil (tem unidade em Camaquã), é o 1º lugar em arroz na Região Sul e no Brasil

* Ambev (produz em Viamão e Sapucaia do Sul) é o 1º lugar em cerveja em todas as regiões do Brasil, exceto Nordeste

* DaColônia (Santo Antônio da Patrulha) é o 2º lugar em doces de amendoim na Região Sul e no Brasil

* Doces Guimarães (Santo Antônio da Patrulha) é o 3º em doces de amendoim na Região Sul

* Doces Ritter (Cachoeirinha) é o 1º lugar em barrinhas de cereais na Região Sul e 2º no Brasil, é o 1º lugar em geléias na Região Sul e 4º no Brasil, é o 5º lugar em creme de avelã na Região Sul

* Bimbo (Gravataí) é o 2º lugar em pães na Região Sul e 1º no Brasil

* Farias (Alvorada) é o 4º lugar em pães na Região Sul

* Parmíssimo (Viamão) é o 1º lugar em queijo ralado na Região Sul

* Kunzler (Porto Alegre) é o 3º lugar em queijo ralado na Região Sul

* Trivialy (Alvorada) é o 4º lugar em sorvetes na Região Sul

* Massas Romena (Gravataí) é o 5º lugar em massas refrigeradas para pizza na Região Sul

fonte: Nielsen/SuperVarejo