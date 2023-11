Do pioneirismo de Osório aos novos projetos eólicos no Litoral no RS

Há um exemplo de transformação ainda mais próximo, a partir da mudança da matriz econômica local. Foi o que aconteceu em Osório, a partir de 2005, quando foi instalado o Complexo Eólico de Osório, pela Enerfin do Brasil, considerado, à época, o maior da América Latina.

Na primeira década de operação dos aerogeradores, a receita de Osório, reforçada pela atração de outros investimentos, incluindo uma planta industrial da Calçados Beira Rio, por exemplo, mais do que dobrou, saindo de R$ 126 milhões, em 2005, para R$ 275 milhões. A arrecadação de ISS triplicou no mesmo período.

Osório tinha em 2020 o segundo maior PIB do Litoral, com R$ 1,6 bilhão. Ou quatro vezes maior do que em 2005.

Hoje a Enefin mantém a geração de energia eólica além de Osório, também no município vizinho de Palmares do Sul, chegando a 375,4 MW de potência instalada. Entre o Litoral e a Região Metropolitana, o governo estadual informa que há 649 MW instalados, é a segunda maior potência em operação no Rio Grande do Sul, com parques eólicos, além de Osório e Palmares do Sul, também em Tramandaí, Xangri-Lá e Viamão.

O setor de energia eólica é uma das oportunidades de novos negócios na economia da região, agora também offshore. Entre os 22 projetos para instalação de parques eólicos no mar ao longo da costa gaúcha, nove estão no Litoral Norte.

Um dos principais é o Complexo Eólico Offshore Águas Claras, liderado pela Neoenergia, no litoral dos municípios de Capão da Canoa e Xangri-La, com potência total de 3 mil MW divididos em quatro parques eólicos com 50 aerogeradores cada.



A força dos ventos no Litoral

Parques eólicos em operação na região

* Tramandaí (70 MW)

* Osório (318 MW)

* Palmares do Sul (178 MW)

* Xangri-Lá (32 MW)

* Viamão (60 MW)





Projetos eólicos offshore no Litoral Norte

* Xangri-Lá e Capão da Canoa (3 mil MW)

* Mostardas, Palmares do Sul, Tramandaí, Osório e Cidreira (6,5 mil MW)

* Tramandaí (702 MW)

* Osório e Imbé (1,2 mil MW + 2 mil MW)

* Torres (1,6 mil MW)



Projetos eólicos onshore na região

* Osório e Tramandaí (520 MW)

* Palmares do Sul (501 MW)

* Tapes (620 MW)

* Dom Feliciano (149 MW)

* Viamão (305 MW)

* Santo Antônio da Patrulha (95 MW)

Fonte: Investe RS