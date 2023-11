Sustentabilidade da petroquímica passa pelo plástico verde

Já imaginou uma plantação de cana-de-açúcar entre o emaranhado de máquinas e processos industriais do Polo Petroquímico de Triunfo? Pode parecer estranho, mas fazia parte dos primeiros passos dos pesquisadores da Braskem, em 2008, no projeto que colocaria, ainda hoje, a planta industrial da empresa no protagonismo mundial da indústria química sustentável.

A comprovação de que o eteno verde, criado a partir daquela cana-de-açúcar, portanto, 100% renovável, poderia ser processado em polietileno verde (plástico verde) aconteceu em 2010.

“Ainda é a única planta com essas características no mundo inteiro. Estamos na vanguarda, com a produção e as vendas do eteno verde em crescimento, mas também poderemos nos tornar, em breve, exportadores de tecnologia. Há interesse na instalação de plantas de produção de eteno verde como a nossa em outros lugares do planeta”, conta o gerente de Relações Institucionais da Braskem, Daniel Fleischer.

Leia também: Refinaria em Canoas deve se tornar mais limpa com investimentos

Para que se tenha uma ideia, cada tonelada da resina de eteno verde remove 3 toneladas de CO2 da atmosfera. Desde o início da operação a pleno da planta específica do plástico verde, quase 4 milhões de toneladas de CO 2 deixaram de ser lançadas na atmosfera.

“São mais de 200 marcas que hoje têm o eteno verde produzido no Rio Grande do Sul na base dos seus produtos. São marcas como a Tetrapak, Johnson & Johnson”, aponta Fleischer.

Recentemente, a empresa finalizou um investimento de R$ 450 milhões que ampliou a capacidade de produção do eteno verde, saltando de 200 para 260 mil toneladas do produto por ano.

E a produção segue com capacidade plena e com destino, em boa parte, internacional. É uma demanda alta em lugares como o Japão e os países europeus. A meta da empresa é bastante arrojada. Dentro da política de descarbonização da produção, pretende-se chegar a 1 milhão de toneladas do eteno verde produzidas por ano já em 2030, mas sem novos investimentos previstos na planta gaúcha. Há pelo menos uma parceria internacional já firmada para uma planta de eteno verde na Tailândia.

Mas a produção de resinas a partir de matéria prima 100% renovável ainda não representa a maior parte da produção na indústria química que assumiu o complexo industrial da antiga Copesul em 2007.

A cada ano, a planta industrial da Braskem tem capacidade para produzir 5 milhões de toneladas de produtos químicos. O principal destes produtos são as resinas termoplásticas (que dão origem ao plástico tradicional), representando uma capacidade instalada de 2 milhões de toneladas ao ano.





Como funciona o Polo Petroquímico de Triunfo



Não se trata de uma produção isolada, mas de um polo. Além da Braskem, outras cinco indústrias operam no complexo de Triunfo: Arlanxeo, GS Inima Brasil, Innova, Oxiteno e White Martins.

Ao todo, são 8,3 mil pessoas trabalhando no Polo Petroquímico gaúcho. Ou 30% da população do município, que tem um dos maiores PIBs do Estado, de R$ 7,2 bilhões. O polo garante 95% da arrecadação de ICMS industrial de Triunfo e faz do município o sexto maior exportador do Rio Grande do Sul em 2023.

A produção dentro do Polo Petroquímico é em cadeia. A primeira etapa deste processo é feita somente pela Braskem, que recebe em Tramandaí, no Litoral, a nafta (derivado de petróleo) adquirida de até 60 fornecedores.

Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) O caminho da costa à Região Metropolitana é feito por uma rede de dutos com mais de 120 quilômetros. O produto chega à, em Canoas, onde é armazenado e redirecionado, novamente por 60 quilômetros de dutos, até Triunfo.

Em duas unidades, a olefinas 1 e 2, a nafta é processada, e os gases deste processamento dão início à segunda etapa da produção, que é a polimerização. Geram polietileno e polipropileno. São essas resinas que a empresa comercializa como base para produtos plásticos e outros processos, como a produção de tecidos e até a indústria metalmecânica.

De acordo com Fleischer, somente no Rio Grande do Sul a cadeia tem sequência, com até 1,3 mil empresas.

Importação e desequilíbrio na tributação desafiam indústria gaúcha

Daniel Fleisher, da Braskem, citou oportunidade para produção de cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul

TÂNIA MEINERZ/JC