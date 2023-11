Refinaria em Canoas deve se tornar mais limpa com investimentos

Polo Petroquímico de Triunfo não é à toa. Está ali, na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), um dos pontos nevrálgicos da economia da Região Metropolitana de Porto Alegre. A parada em Canoas entre os oleodutos gaúchos que abastecem onão é à toa. Está ali, na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), um dos pontos nevrálgicos da economia da Região Metropolitana de Porto Alegre.

A refinaria que iniciou a produção em 1968, com uma capacidade de refino de 4,6 mil metros cúbicos de petróleo por dia, hoje responde por uma produção de até 32 mil metros cúbicos diários. Produção que garantiu a Canoas, no último ano, a arrecadação de R$ 1,7 bilhão de ICMS, ou 82% de toda a arrecadação industrial do município que tem o segundo maior VAB industrial do Estado.

Depois de considerada a hipótese de que a refinaria seria vendida, a Petrobras agora está prestes a, assim como acontece entre as empresas do Polo de Triunfo, investir na melhoria da produção limpa na refinaria, com um ciclo de investimentos nos próximos cinco anos superior a R$ 1,2 bilhão.

Um dos objetivos é passar toda a produção de diesel da unidade para o chamado Diesel S-10, considerado menos poluente. Atualmente, a Refap ainda produz parte do diesel com o produto S-500, que deve sair do mercado em breve. Metade da capacidade de refino em Canoas é destinada ao diesel.

Antes disso, porém, com perspectiva já para 2024, está prevista a adaptação da planta para produzir o chamado diesel RS. É um processo que garantirá que todo o diesel mineral que saia da refinaria tenha 5% da sua composição de óleo vegetal, portanto, renovável.

A refinaria, que hoje emprega até 1,5 mil pessoas entre funcionários diretos e indiretos, ainda concluiu neste ano pelo menos R$ 550 milhões em ações para redução de emissões e melhorias na eficiência energética da sua produção.

A estimativa, de acordo com a Petrobras, é de que, com o novo sistema, até 30 toneladas por mês deixem de ser lançadas na atmosfera a partir da produção em Canoas.