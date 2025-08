Industrialização da soja avança em Cachoeira do Sul

Cachoeira do Sul, por exemplo, foi o quinto com maior área plantada em 2023, e o 13º em produtividade no mesmo ano.

Conforme a empresa, n ão há planos de expandir a produção em Cachoeira do Sul para o processamento de outros grãos . A aposta, reforça Mocci, é na expertise da produção local de soja. Ele está amparado nos números da safra. A macrorregião retratada neste capítulo do Mapa Econômico concentra três dos dez maiores municípios produtores do grão no Rio Grande do Sul.

Conforme o gerente, o objetivo, com o novo plano de investimentos, é garantir a produção cada vez mais próxima à capacidade máxima da unidade. As negociações com o exterior, especialmente do biodiesel, concentram-se na Europa e Ásia .

"Com esses aportes, somados à qualidade do trabalho dos nossos times, fornecedores e parceiros de negócio, a unidade seguirá avançando como um empreendimento estratégico para a Cargill, para o município e o Estado. A aquisição consolidou a empresa como um dos principais players do biodiesel do País , além de contribuir para a diversificação do portfólio de soluções oferecidas pela empresa, principalmente em produtos destinados às indústrias de cosméticos e farmacêutica", explica o gerente de operações da Cargill em Cachoeira do Sul, Guilherme Mocci.

Se em 2024 a industrialização da soja recolocou Cachoeira do Sul entre os principais municípios exportadores no Rio Grande do Sul, nos primeiros seis meses deste ano, houve a consolidação.

Setor arrozeiro alerta para baixa nos preços e alto endividamento

Sem perdas na área plantada em 2024, de acordo com o levantamento do Irga, Restinga Sêca, no Jacuí Centro, foi uma exceção em relação à produção de arroz na faixa central do Estado no pós-cheia. É do município - 22º maior produtor do grão no Rio Grande do Sul - que vem boa parte da produção que abastece a Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), que, com as marcas Sepé e Tio Lautério, tem a liderança no mercado do interior do Sudeste, segundo o levantamento deste ano da Abras.

"Mesmo com os estragos provocados pela cheia em toda a região, a safra do arroz neste ano foi muito positiva em termos de quantidade e qualidade. O problema está no aviltamento de preços, que caiu quase à metade em relação ao último ano. No caso da nossa indústria, iniciamos o investimento na robotização da produção e, neste ano, só estamos finalizando este aporte e não temos como planejar nenhum outro investimento. A cooperativa está atenta a como solucionar o problema para os produtores", explica o presidente José Paulo Salerno.

É que, se a produção tem sido suficiente para dar retorno ao investimento em melhorias nos processos industriais, garantindo 4 milhões de fardos de arroz comercializados no último ano, volume que deve se repetir neste, na lavoura, os 6,5 mil produtores associados estão endividados. E isso gera muita preocupação futura à cooperativa.

"Trabalhamos com a produção de soja e de arroz. Nos dois últimos anos, houve perda de produção e de área na soja na nossa região. No arroz, houve aumento de produção, mesmo com perda de área, mas sem ganho nenhum. O preço do arroz está abaixo do custo da produção, e isso se reflete na impossibilidade de recuperar solos, por exemplo, perdidos com as cheias. O aviltamento do preço prejudica qualquer possibilidade de investir e o produtor se endivida. Teremos consequências ali na frente", lamenta Salerno.

Conforme o Irga, a perda de áreas de arroz pelas cheias na faixa central do Rio Grande do Sul chegou a 15,5%. Quando considerada somente a microrregião do Jacuí Centro, o mapa montado pelo governo do Estado aponta 70% de áreas de cultivo de arroz atingidas pela enxurrada.

Para que se tenha uma ideia, em todo o RS, o levantamento do Irga aponta apenas 4% de perdas. Foram 18,3 mil hectares perdidos na região. O maior volume fica em Cachoeira do Sul, onde está a 10ª maior produção do grão. Com uma área plantada de 24,3 mil hectares na safra 2023/24, houve perda de 18,3%. Em São Sepé, onde é sediada a Cotrisel, a perda foi de 4,7%.

Para Salerno, a necessidade de um plano de socorro aos produtores por parte do poder público é urgente. "A perda de solo vai ser recuperada somente em torno de 20 anos", calcula.