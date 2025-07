Encruzilhada do Sul se destaca na produção de azeites e vinhos

Encravada na Serra do Sudeste, a 400 metros de altitude, no Paralelo 31, Encruzilhada do Sul, no limite entre o Vale do Rio Pardo e a Campanha, tem um terroir que torna o município a nova fronteira de culturas com alto valor agregado, que resultam em azeites e vinhos consagrados em concursos internacionais.

Reforçado ainda pelo boom do plantio florestal, a estimativa é de que, nos últimos 10 anos, o preço das áreas triplicou. "Estamos na Toscana brasileira", define Diogo Durigon, um dos sócios da vinícola Pedras da Quinta.

Não à toa, rapidamente Encruzilhada se tornou o município líder no cultivo de olivais no Estado. Conforme o governo municipal, são 27 propriedades, que totalizam 720 hectares. Representam 11% de toda a área plantada no RS. Boa parte desse prestígio foi desenvolvida pelo casal paulista Bia Pereira e Bob Vieira da Costa. Da Fazenda Sabiá da Vigia saem azeites com a marca Azeite Sabiá, que já acumula 140 prêmios nacionais e internacionais.

"Eu não tenho dúvida de que Encruzilhada é a nova fronteira produtiva. Temos aqui um solo com uma calota seca, pouco propício a outras culturas, mas para os olivais, as uvas e a noz-pecã, por exemplo, muito adequado. Tem o frio necessário para a cultura, com menores índices pluviométricos do que na Campanha, por exemplo, com luminosidade o dia todo e bastante vento. Além da resiliência de estarmos no alto da Serra do Sudeste, não tão sujeitos a eventos como a cheia do último ano", detalha Costa.

O casal já produzia na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, e, com planos de expandir a produção, visitaram a Olivas do Sul, em Cachoeira do Sul. E logo conheceram o município vizinho. Foi certeiro. Em 2018, iniciaram o cultivo em uma área de 110 hectares. A primeira colheita aconteceu em 2023, ano de pico da produção gaúcha, com 22 mil litros de azeite. Em todo o Estado, houve 29% de crescimento naquele ano, chegando a 580,2 mil litros.

Já no ano passado, com o excesso de chuvas, houve quebra, e a produção caiu para 193,1 mil litros. Na Azeite Sabiá foram 10 mil litros. A perspectiva para este ano, aponta Bob da Costa, é uma pequena recuperação, chegando a 15 mil litros. "Mesmo com uma safra de quebra, no ano passado conseguimos resultados melhores do que em outras áreas do Estado. A nossa previsão é de que em 2026, sim, teremos um ano de plena recuperação. Tivemos uma boa quantidade de frio contínuo, garantindo boa floração. A expectativa, para podermos garantir a recuperação, é de que setembro não seja 100% chuvoso", prevê.

Entre as vantagens competitivas do azeite produzido em Encruzilhada do Sul está a presença do lagar dentro da propriedade. Em todo o RS, são 25 fábricas de azeite que dão vazão à produção local. No caso do Sabiá, há ainda mais uma vantagem na infraestrutura. Os empresários criaram um lagar subterrâneo, construído sob medida para a produção.

"Ter o lagar na propriedade nos dá um ganho logístico e de qualidade final no produto incrível. A deterioração da azeitona é imediata após a colheita. Quanto mais rápido é extraído, melhor é o azeite, e menor é o risco de fermentação. Assim, ganhamos maior proteção da luz e do calor, além de representar um ganho ambiental na nossa produção", conta Bia.

Todo o processamento é feito a 21 graus. Algo que, de modo convencional, exige um sistema de refrigeração artificial. Além da produção, eles também mantêm o armazenamento do azeite nessa estrutura abaixo da terra. E a cadeia verticalizada na propriedade conta ainda com um caminhão refrigerado que leva as azeitonas dos olivais ao lagar. É uma corrida contra o tempo. A estimativa é de que a extração precisa acontecer em no máximo duas horas após a colheita. O resultado, assegura Bia, é um produto diferenciado no mercado brasileiro, e com uma imensa oportunidade de crescimento. As entidades do setor estimam que menos de 1% dos consumidores brasileiros conhecem o azeite nacional.

"Claro, não é o mesmo produto dos grandes envasadores, que geralmente usam um blend de azeitonas. O nosso produto é diferenciado, e por isso o valor agregado também não se compara. Mas a qualidade é muito superior, e isso é o que estamos apresentando aos poucos ao consumidor brasileiro", garante Bia.

Os produtores de azeite da região trabalham atualmente pela criação de uma identificação geográfica para o produto de Encruzilhada do Sul e da Serra do Sudeste.