Erva-mate do Alto Taquari deve ter selo de qualidade próprio

São pelo menos 35 produtores de erva-mate da Região do Vale do Taquari envolvidos no processo de pesquisa para que a região se torne a segunda no Rio Grande do Sul reconhecida com a identificação geográfica entre os pólos gaúchos de produção.

Mais de 50% da produção gaúcha de folhas verdes de mate saem justamente do Alto Taquari. Será como um selo para atestar a qualidade do produto gaúcho que já garante à região o predomínio nas exportações nacionais de mate.

Mesmo respondendo por apenas um terço da produção brasileira, o Rio Grande do Sul, nos primeiros seis meses deste ano, foi responsável por 68% das vendas brasileiras de erva mate ao exterior.

Em todo o ano passado, o município de Encantado, onde está a Baldo, exportou 21,8 mil toneladas, ou 64,8% das exportações gaúchas de mate. Nos seis primeiros meses deste ano, o município já exportou US$ 26,9 milhões neste produto, que responde por 66% de tudo o que as empresas locais negociam no exterior, com crescimento de 10% em relação aos valores negociados no mesmo período do ano passado, tendo o Uruguai como principal destino.

O município é o 39º maior exportador gaúcho neste ano. Mesmo com uma perda estimada de 10% da produção com os estragos provocados pela cheia do ano passado, os prejuízos foram mais concentrados em áreas de plantio no Vale do Rio Pardo.