Vale do Taquari aproveita alta na suinocultura

"Este é o ano da retomada." É desta forma que o presidente do conselho da cooperativa Dália, Gilberto Piccinini define 2025, após dois anos com eventos de enchentes que atingiram em cheio a unidade industrial da cooperativa em Encantado, e boa parte da sua cadeia produtiva, especialmente no setor de suínos.

O momento do mercado, agora, é positivo, e a Dália surfa na onda de abertura de novos mercados ao produto suíno gaúcho. Nos primeiros seis meses deste ano, a cooperativa garantiu um aumento de 95% no volume de carnes suínas negociadas com o exterior, a partir da sua produção em Encantado, no Vale do Taquari.

"No ano passado, logo após a cheia, a abertura do mercado nas Filipinas foi uma tábua de salvação, com preços muito positivos. O setor inteiro ainda aguarda a abertura do mercado chinês para cortes com osso e miúdos, mas seguimos abrindo novas fronteiras", diz o dirigente.

Entre os novos mercados, estão, por exemplo, Chile e República Dominicana. Do total de US$ 11 milhões negociados com outros países, porém, mais de US$ 6 milhões foram com os compradores das Filipinas.

As regiões do Vale do Taquari e do Rio Pardo respondem por 30% da produção industrial gaúcha de suínos. Dados da Fundação de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa) mostram que, entre janeiro e abril, foram 3,4 milhões de abates de suínos no Rio Grande do Sul nos primeiros quatro meses do ano. Uma alta de 3,67% em relação ao mesmo período do ano passado. Um movimento que já era observado no pós-cheia do ano passado.

A Dália conta com aproximadamente 400 produtores de suínos associados. A partir da sua indústria de rações, a cooperativa tem atuado para fornecer suprimentos aos criadores a custos reduzidos, como forma de recuperação da produção de proteína animal na região atingida pelas cheias de 2023 e 2024.

O objetivo, de acordo com Piccinini, é retomar a produção na capacidade disponível em seu parque industrial. Atualmente, aponta o presidente, a produção responde por cerca de 80% da capacidade da fábrica.