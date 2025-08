Cooperativas têm soluções criativas para a produção láctea no RS

A produção de leite no Vale do Taquari, onde se concentra a terceira maior bacia leiteira do Estado, foi um dos setores bastante prejudicados pelos estragos provocados pela cheia. A estimativa da Emater é de que 2.451 vacas morreram durante os eventos de 2024, com sete mil produtores prejudicados e mais de 9,6 milhões de litros de leite não coletados.

Em fase de recuperação de suas unidades produtivas, a cooperativa Dália estimula a criação de um sistema de condomínios de produtores entre os seus associados e fornecedores como forma de fortalecer pequenos produtores da região.

É uma experiência que já é comum na cadeia avícola e também é implantada entre suinocultores. Entre os produtores de aves ligados à Dália, já são 10 condomínios na região, e entre os produtores de leitões, outros cinco. Agora, de acordo com o presidente do conselho da cooperativa, Gilberto Piccinini, já foram implantados os quatro primeiros condomínios leiteiros.

"Estimulamos a união de produtores por proximidade, com o agrupamento das vacas, da área e com uma diretoria eleita. Eles passam a produzir coletivamente, ganhando maior poder de negociação de preços e de estruturação. Sabemos que o produtor, hoje, com 10 a 20 vacas, não tem mais futuro, e muitas vezes o produtor não tem a experiência nem o conhecimento necessário para agir como uma empresa, de fato. O papel da cooperativa nessa relação, além da negociação e compra do leite, é o investimento na assistência técnica, na criação de estatutos e organização dos condomínios. Somos ainda intervenientes no sistema financeiro", detalha Piccinini.

Segundo o dirigente, logo após a cheia, com as dificuldades logísticas, parte dos produtores passou a fornecer para outras empresas, mas nos últimos meses a cooperativa teria recuperado boa parte dessa rede. O complexo de lácteos da Dália, que hoje opera com 70% da sua capacidade, está concentrado entre Encantado e Arroio do Meio. Uma das apostas para aumentar a rentabilidade da sua produção e do uso completo da matéria-prima, como o soro que sobra da produção do leite UHT, a cooperativa planeja entrar no ramo dos achocolatados.

Outra cooperativa do Vale do Taquari, a Languiru também inova para fortalecer a sua presença no setor leiteiro. Neste caso, a estratégia foi ampliar o território de relações com os produtores. A cooperativa passou a atuar entre produtores da Quarta Colônia, na Região Central do Estado, e eles já respondem por 11% do leite captado pela Languiru.

Dentro do plano de recuperação da Languiru, foi estabelecida uma parceria na produção de leite com a Lactalis, que, a exemplo da cooperativa, tem seu laticínio em Teutônia. Hoje, todo o leite captado entre os associados da Languiru são envasados pela Lactalis.

"Quando ampliamos a nossa rede de produtores associados, estamos vendendo este leite à Lactalis. Estabelecemos uma parceria que dá maior segurança ao produtor e aumenta a confiança na cooperativa", aponta o presidente da Languiru, Paulo Birck.

Atualmente, 250 mil litros de leite por mês são garantidos para a própria Languiru, que, no seu laticínio, produz iogurte, nata, doce de leite e, neste segundo semestre, lança uma nova linha de iogurtes naturais. A cooperativa tenta viabilizar ainda uma nova linha de queijos.

De acordo com o superintendente administrativo e financeiro, Gustavo Marques, o plano é, ainda neste segundo semestre, retomar a produção e envase do leite UHT próprio, ainda sem definição da quantidade a ser produzida. "Temos estudado ainda uma parceria com a Lactalis para produzirmos whey protein a partir da linha de produção deles com a marca da cooperativa", diz Marques.

A cooperativa completa 70 anos em 2025. Com um total de 1,3 mil produtores associados, em torno de 1 mil são do setor leiteiro.