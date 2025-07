Lajeado aposta em inovação para recuperação e desenvolvimento do município

No movimento de atração de novos investimentos para a região em plena recuperação, sem grandes áreas disponíveis para oferecer a expansão industrial, e que ocasionaram algumas migrações de empresas locais para os vizinhos Estrela e Paverama, a aposta de Lajeado é na atração e estímulo a empresas inovadoras.

prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher "Não temos mais áreas significativas no território do município, então, buscamos empresas menores, mas com grande valor agregado, com inovação e capacidade de render melhor em área menor. E temos sido bem-sucedidos, nos saímos muito bem do evento da cheia do ano passado. Praticamente todas as empresas têm faixas e anúncios a procura de empregados, vivemos pleno emprego. Ao que tudo indica, ao invés de perdermos, ganhamos mais população após a cheia", diz a

O resultado deste movimento tem sido a elevação dos valores de áreas, o que tem dificultado, como relata a prefeita, até mesmo a construção de loteamentos e empreendimentos habitacionais.

Prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher observa que há muitas vagas de emprego abertas na cidade TÂNIA MEINERZ/JC

O poder público local é o grande propulsor do Pro-Move Lajeado, premiado duas vezes como o melhor ecossistema para inovação entre cidades de até 100 mil habitantes, pela Confederação Nacional da Indústria. Com uma agência de desenvolvimento local, o ecossistema promove o elo entre a academia, que tem na Univates e no seu parque tecnológico, o Tecnovates, uma referência, o poder público e as empresas locais. Desde a qualificação de mão de obra até a busca de soluções para a produção industrial na região.

"Um dos fatores de sucesso deste modelo é um bom diagnóstico do que é a nossa vocação: a inovação, os serviços de saúde e o setor de alimentos. O estímulo à tecnologia cada vez mais avançada e desenvolvida aqui é uma forma de reter essas indústrias e serviços", aponta a prefeita.

Além do Tecnovates, que tem um laboratório técnico para alimentos, com pesquisa de ponta, a Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo criou em 2020 o Vibee Unimed, um ecossistema de soluções para a área da saúde que, hoje, é referência para os processos da cooperativa em todo o Brasil. E há ainda o Polo Tecnológico do IFSul em Lajeado.

"O Pro-Move é o ecossistema, como acontece com o Porto Digital, e Recife, algo intangível. Somos uma agência que surgiu a partir de um diagnóstico feito em 2019 sobre os rumos da economia de Lajeado e da região, e para onde queremos seguir. Por isso, temos buscado características específicas em soluções, que estejam alinhadas com as nossas vocações", diz o diretor-executivo do Pro-Move, Tiago Guerra.

No último ano, a Agência de Desenvolvimento e Inovação Local (AGIL) garantiu mais de R$ 1,5 milhão em investimentos no edital para startups inovadores, com três projetos incentivados. São mais de 100 startups rodando seus projetos na cidade. Entre elas, a Clinic Experts, vencedora do Gramado Summit.

De acordo com Guerra, muitas vezes as soluções surgem em Lajeado e se espalham para toda a região. Além de serem compartilhadas entre os diversos atores da indústria local. A cada mês, há reuniões entre todos os setores da economia local para propor soluções.

"As empresas âncoras deste ecossistema têm as portas abertas para muita competição entre as startups. E também fazemos um trabalho muito forte de qualificação e troca de experiências entre o empresariado. Um acaba colaborando com o outro para solucionar dificuldades comuns. Eu diria que, entre as principais empresas da região, há uma visão muito clara de que no mercado deve haver competição, mas internamente, se todos colaborarem entre si, todos ganham", resume Guerra.

O objetivo final do ecossistema resume-se a duas frentes, como aponta o diretor: gerar renda qualificada e criar novos empresários.

Desafio ainda é contratar mão de obra; qualificação é caminho para garantir empregos



"É um formato que, inclusive, têm ajudado muitas empresas locais a compreenderem melhor o cenário de dificuldade para encontrar mão de obra para os seus postos de trabalho. A partir dessa troca de experiências, surgiu em Lajeado o projeto Trilhas da inovação, do Senai. Já foram formados e qualificados mais de 500 jovens neste projeto que deu muito certo", diz Tiago Guerra, diretor-executivo do Pro-Move.

Um levantamento feito em junho pela Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), com 77 departamentos de recursos humanos locais, mostrou que 80% deles contam com oportunidades de trabalho em aberto e sem candidatos a ocuparem. A indústria e o comércio lideram essa estatística ao inverso.

Na fabricante de doces Docile, por exemplo, o presidente Ricardo Heineck conta que são 70 vagas abertas desde o último ano, e outras 50 devem estar disponíveis ainda neste segundo semestre. "É uma região empreendedora, então, há essa dificuldade em ter novos colaboradores. Temos participado de diversas iniciativas para tornar a nossa região mais forte em educação, qualificação e inovação", aponta Heineck.

Entre os principais desafios relatados pelos representantes das empresas na pesquisa, a falta de mão de obra é decorrente de uma série de fatores. Entre eles, destacam-se a falta de qualificação técnica e comportamental, a alta rotatividade e desinteresse das pessoas pelo trabalho formal, o excesso de benefícios sociais que desincentivam o trabalho e a alta incidência de vagas operacionais.

O Pro-Move hoje tem a sua gestão baseada no Hub Labilá, que é o laboratório de inovação criado pelo governo municipal em busca de soluções, inclusive, para o poder público. Mas, justamente pela sua característica de integração total, a gestão do ecossistema também estaciona, por vezes, no Tecnovates.

Startup local de Lajeado é destaque estadual



A Clinic Experts, startup criada em Lajeado e vencedora da competição no Gramado Summit, foi a primeira do Sul do Brasil a captar financiamento, de R$ 5 milhões, pelo Fundo Criatec 4. O aporte tem como objetivo agregar novas funcionalidades à plataforma criada pela empresa, que atualmente contabiliza mais de 5,5 mil clientes em 12 países.

A startup é um expoente do incentivo às healthtech iniciado em 2020 na cidade do Vale do Taquari, com a criação do Vibee, pela Unimed. Desde a criação deste ambiente, 39 projetos-piloto já foram rodados na Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo, e 29 foram contratadas.

No caso da Clinic Experts, o CEO Tiago Mário explica que é uma plataforma que oferece ferramentas para agendamento, cadastro de pacientes e financeiro para clínicas médicas pequenas, médias e centros multidisciplinares, com o uso de Inteligência Artificial para gerar, até mesmo, inovações clínicas. Já são mais de 20 mil usuários da solução desenvolvida em Lajeado, em países como Estados Unidos e Portugal. A meta é, até dezembro, chegar a mais de R$ 2 milhões de faturamento.

O ecossistema de inovação na macrorregião central do RS

Ambientes de inovação

* Vale do Taquari é referência como ambiente de inovação, com um ecossistema criado em Lajeado. São mais de 100 empresas vinculadas ao Tecnovates.

* Santa Maria é considerada a 4ª cidade mais inovadora e sustentável do Estado. Pelo menos 81 empresas fazem parte do ecossistema de inovação promovido pela cidade.

Universidades

* UFSM (Santa Maria)

* Univates (Lajeado)

* UNISC (Santa Cruz do Sul)

* Universidade Franciscana (Santa Maria)

* URI Campus Santiago (Santiago)

* Unilasalle (Estrela)

* Ulbra (Cachoeira do Sul)

* Unipampa (Cachoeira do Sul)

Pólos Tecnológicos



* Tecnovates (Lajeado)

* Hub LabibLá (Lajeado)

* Vibee (Lajeado)

* TecnoUnisc (Santa Cruz do Sul)

* Gauten (Santa Cruz do Sul)

* Pulsar (Santa Maria)

* Santa Maria Tecnoparque (Santa Maria)

* InovaCentro (Santa Maria)

* Conectare (Santa Maria)

* Polo de Modernização Tecnológica Vale do Jaguari (Santiago)

* Senai (Cachoeira do Sul, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Venâncio Aires)