Construção de casas é ação prioritária nos projetos de retomada

Nas áreas mais atingidas pela inundação nos dois últimos anos, os investimentos em habitações, dentro do projeto de reconstrução do Estado, quando considerados os Vales do Taquari e do Rio Pardo, dominam a lista de programas aprovados pelo poder público para desembolsos pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Ao todo, R$ 84,6 milhões já foram garantidos para casas e estruturação de novos loteamentos. A previsão do governo do Estado é, somente no Vale do Taquari, garantir um total de R$ 150 milhões para 716 residências definitivas nos municípios mais atingidos pela cheia.

No Vale do Taquari, estão previstas 100 casas definitivas em Encantado, cinco em Arroio do Meio, 108 em Estrela, 30 em Lajeado, 323 em Cruzeiro do Sul, onde um novo bairro está sendo estruturado, 80 em Muçum, 60 em Roca Sales e 10 em Marques de Souza, totalizando 716 moradias na região

Já no Vale do Rio Pardo, serão 14 casas em General Câmara e 124 em Venâncio Aires. Por parte do governo federal, 1,5 mil residências já teriam sido garantidas pelo programa Minha Casa, Minha Vida no Estado, sem especificação dos municípios beneficiados.

neste capítulo do Mapa Econômico do RS Conforme o Mapa Único do Plano Rio Grande, entre as áreas consideradas, o Jacuí Centro, com 1,4 mil quilômetros quadrados (17,4% da área total) foi territorialmente mais atingido pela cheia do último ano, no entanto, no Vale do Taquari, onde a inundação atingiu 701 quilômetros quadrados (14,5% da área), foram 73,2 mil pessoas diretamente atingidas, ou 20% da população da microrregião.

E isso, naturalmente, atingiu em cheio a economia local. Foram 23,6% dos CNPJs do Vale do Taquari atingidos. Quadro bem mais agravado em municípios como Roca Sales, onde 72,8% das empresas foram atingidas, em Arroio do Meio, foram 62% e, em Cruzeiro do Sul, metade dos CNPJs estavam nas áreas inundadas.

Outro desafio é acelerar a construção de casas e superar trâmites burocráticos bem como definição de locais para novos loteamentos. Mais de um ano após as cheias, a demanda por moradia segue alta na região.