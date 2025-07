Evento do Mapa Econômico do RS em Lajeado acontece no dia 10 de julho

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul Jornal do Comércio para debater oportunidades e desafios ao desenvolvimento das Regiões Central, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Vale do Jaguari e Jacuí Centro. Acontece no dia 10 de julho, quinta-feira, a partir das 17h, na Associação Comercial e Industrial de Lajeado. O segundo evento de 2025 do projetoserá em Lajeado. O evento é promovido pelopara debater oportunidades e desafios ao desenvolvimento das Regiões Central, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Vale do Jaguari e Jacuí Centro. Acontece no dia 10 de julho, quinta-feira, a partir das 17h, na Associação Comercial e Industrial de Lajeado.

Os painelistas serão Alexandre Heineck, presidente do Conselho de Administração da Docile; Gilberto Piccinini, presidente do Conselho da Cooperativa Dália Alimentos; e Valmor Thesing, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (Sinditabaco). A mediação será do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling.

divide o Estado em cinco grandes regiões O Mapa Econômico do RS, a partir do critério de organização dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), estabelecido pela Secretaria Estadual de Planejamento há três décadas. As microrregiões são agrupadas de acordo com a proximidade geográfica e afinidades econômicas.

Em cada região, é feita uma radiografia sobre as principais cadeias produtivas. No encontro em Lajeado, lideranças regionais de diferentes setores da economia e de diversos municípios contribuirão com suas visões sobre os caminhos ao desenvolvimento.

https://bit.ly/mapacentro2025 A inscrição para o evento Mapa Econômico do RS em Lajeado deve ser feita por meio da plataforma Sympla pelo link. É gratuita, mas o número de participantes é limitado. Mais informações pelo WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br.

Mapeamento da economia gaúcha



diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero , observa que a iniciativa de realizar o Mapa Econômico do RS está em conformidade com a linha editorial do jornal. "Desde 1933, o JC tem esse princípio de trazer informações exclusivas aos empresários do Rio Grande do Sul. Continuamos esse legado com novos projetos, como é o Mapa Econômico do RS. A cada temporada visitamos cinco cidades diferentes para fazer esse encontro entre lideranças empresariais", ressalta.

Editor-chefe do JC, Guilherme Kolling complementa que a "ideia do Mapa Econômico é trazer dados e indicadores econômicos do presente para tomada de decisões e planejamento do futuro".

Giro pelas regiões do Rio Grande do Sul



macrorregião Sul, com evento realizado em Bagé O primeiro capítulo do Mapa Econômico do RS tratou dano dia 5 de junho, e conteúdo especial publicado no dia 30 de junho. O cronograma desta terceira temporada, em 2025, prevê ainda agendas em Garibaldi (Região da Serra) em agosto, Cruz Alta (Região Norte) em outubro, e Porto Alegre (Região Metropolitana) em novembro. Depois de cada evento, é publicado um caderno especial no JC, que circula por todo Estado, mostrando as potencialidades para o desenvolvimento de cada região, com conteúdos exclusivos.

Serviço:



Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2025 – Edição Lajeado

Local: Associação Comercial e Industrial de Lajeado

Data: 10 de julho, quinta-feira, às 17h

Inscrições: https://bit.ly/mapacentro2025