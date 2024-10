Aeroporto civil em Santa Maria é demanda da região

O painel Mapa Econômico do RS, realizado em Santa Maria na quinta-feira, mobilizou lideranças locais e trouxe à tona, como já havia acontecido nos três debates anteriores de 2024 - em Erechim, Bento Gonçalves e Rio Grande -, a necessidade de um aeroporto regional. Desta vez, a reivindicação foi feita em Santa Maria.

A defesa foi feita inicialmente pelo presidente do Sindijoias Santa Maria, Ademir da Costa, um dos painelistas da noite, mas teve o apoio de outras lideranças ao longo do evento. "É uma alternativa logística fundamental, principalmente para a nossa região, que tem a vocação para a logística, que atrai o varejo pelo alto volume de rotas e pelo perfil da população, mas, infelizmente, a cheia mostrou o quanto somos dependentes da Região Metropolitana, e mesmo assim, estão fechando as portas para conseguirmos um aeroporto civil em Santa Maria", crítica o dirigente.

Hoje, o município opera com volume de voos reduzido, utilizando a Base Aérea, que não tem estrutura para um aeroporto civil. "O varejo depende que outros setores econômicos estejam bem, e o ambiente precisa ser favorável a isso. Não ter um aeroporto é muito prejudicial para todo o desenvolvimento da região", aponta Costa.

Em relação ao varejo, o presidente do Sindilojas reforça o alto potencial concentrado em Santa Maria. O setor responde, juntamente com os serviços, por 80% do PIB local. O desafio, aponta o dirigente, é modernizar para concorrer no mercado tomado pelo comércio virtual.

"Desde que o município reduziu o ISS sobre tecnologia, houve aumento de 26% na arrecadação do setor", valoriza Costa, lembrando que há um esforço do varejo para essa transformação digital.