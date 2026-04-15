Em Cachoeira do Sul, Giovanni Tumelero fala sobre importância dos dados

Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, abriu a segunda edição do Mapa Econômico do RS de 2026 nesta quarta-feira (15), em Cachoeira do Sul O presidente do, Giovanni Jarros Tumelero, abriu, citando o investimento da empresa em dados. Lideranças se reuniram na Sociedade Rio Branco para debater os desafios e oportunidades das regiões Centro, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Jaguari e Jacuí Centro.

“É uma felicidade enorme estarmos em Cachoeira, que representa muito bem a região Central do Estado”, falou, contando que o JC foi fundado em 1933 com o objetivo de informar valores das mercadorias que chegavam ao porto de Porto Alegre.

Segundo Giovanni, o Mapa tem propósito semelhante ao da fundação ao reunir lideranças e informações. ”Temos 92 anos de dados, estamos trabalhando em conjunto com o projeto Mapa Econômico do RS para fazer o cruzamento dos antigos e dos atuais”, revelou.