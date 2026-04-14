Cachoeira do Sul recebe nesta quarta-feira o projeto Mapa Econômico do RS

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, promovido pelo Jornal do Comércio, acontece nesta quarta-feira (15) o segundo evento de 2026, desta vez em Cachoeira do Sul. A partir das 17h, a Sociedade Rio Branco (Rua Ernesto Alves, 514) receberá lideranças regionais, dirigentes de entidades, empresários, executivos e gestores públicos para debater os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento das regiões Centro, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Jaguari e Jacuí Centro. Os convidados desta edição serão o presidente da Olivas do Sul, José Alberto Aued, a presidente do Sindilojas Vale do Jacuí (Cachoeira do Sul), Marli Schneider, e o presidente da Câmara de Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul (Cacisc), Rafael Vargas de Quadros. A quarta temporada do, promovido pelo Jornal do Comércio, acontece nesta quarta-feira (15) o segundo evento de 2026, desta vez em. A partir das 17h, a(Rua Ernesto Alves, 514) receberá lideranças regionais, dirigentes de entidades, empresários, executivos e gestores públicos para debater os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento das r. Os convidados desta edição serão o presidente da Olivas do Sul, José Alberto Aued, a presidente do Sindilojas Vale do Jacuí (Cachoeira do Sul), Marli Schneider, e o presidente da Câmara de Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul (Cacisc), Rafael Vargas de Quadros.

A cada ano, o JC promove encontros nas cinco macrorregiões do Estado, debate o desenvolvimento e produz conteúdo destacando avanços, conquistas e os desafios que moldam o presente e o futuro do Rio Grande do Sul. Esse é o papel do Mapa Econômico, um projeto que surgiu em 2023 para apontar e analisar os principais vetores econômicos do Estado. Para tanto, trabalha com jornalismo de dados e formula, ano após ano, indicadores da economia gaúcha.

neste link. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br. A inscrição para o evento é gratuita, com vagas limitadas, por meio da plataforma Sympla. Mais informações podem ser obtidas peloou e-mail

Conforme o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, a iniciativa está em linha com o propósito da publicação. "Desde a sua fundação em 1933, o Jornal do Comércio tem como objetivo trazer informações exclusivas e estratégicas aos negócios, permitindo que os empresários do Rio Grande do Sul possam ter o auxílio de dados para a melhor tomada de decisão. E é isso que o Mapa Econômico do RS proporciona, ao reunir e analisar diferentes indicadores sobre a economia gaúcha e suas cadeias produtivas", afirma.

Os dados do Mapa Econômico serão apresentados em Cachoeira do Sul pelo editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, que também mediará um painel com representantes da economia da região, abordando oportunidades, desafios e tendências que impactam a economia gaúcha. "Em 2026, seguiremos aprofundando a discussão sobre a economia do Rio Grande do Sul em cada região, buscando identificar avanços, materializados em oportunidades que saíram do papel, bem como monitorar desafios em cada parte do Estado. Além disso, nossa equipe de profissionais focada em jornalismo de dados buscará mapear novos indicadores da economia gaúcha", explica Kolling.

Um dos destaques do projeto é a diversificação dos debates e, por isso, a cada ano são escolhidas novas cidades-sede dos encontros. No caso da Macrorregião Central, as edições anteriores foram realizadas em Santa Cruz do Sul (2023), Santa Maria (2024) e Lajeado (2025), e agora é a vez de Cachoeira do Sul.

Serviço

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2026 – Edição Cachoeira do Sul

Local: Sociedade Rio Branco (Rua Ernesto Alves, 514 - Rio Branco, Cachoeira do Sul)

Data: 15 de abril, às 17h

Inscrições: Sympla - https://www.sympla.com.br/evento/mapa-economico-do-rio-grande-do-sul-edicao-centro/3372787?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com Sympla -

Informações: (51) 3213-1318, WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail (51) 3213-1318, WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br

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