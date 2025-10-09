Região Norte quer edição da Expoagas no interior do Estado

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul em Cruz Alta , nesta quinta-feira (9), disse que quer levar a Expoagas à região. Ele fez o anúncio no púlpito do evento: Leonardo Giovelli, diretor da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), que participou do, nesta quinta-feira (9), disse que quer levar a Expoagas à região. Ele fez o anúncio no púlpito do evento: “Nossa associação esteve com representantes buscando trazer a feira da Agas para cá”, revelou.

De acordo com o dirigente, a feira já foi realizada em Ijuí em 2007 e agora vai voltar a ser feita no Norte do Estado. A ideia é que a edição ocorra em abril de 2026, mas ainda há dúvida se ocorrerá em Cruz Alta, Santa Rosa ou Ijuí: " Não está decidido ainda, amanhã vamos visitar o pavilhão daqui e antes já tivemos em Ijuí", afirmou.

Sobre o Mapa Econômico na cidade, afirmou ser um momento de muito aprendizado. “Que a gente possa levar essas oportunidades para dentro dos nossos negócios”, desejou.