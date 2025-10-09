Porto Alegre,

Publicada em 09 de Outubro de 2025 às 18:28

Região Norte quer edição da Expoagas no interior do Estado

Leonardo Giovelli, diretor da Associação Gaúcha de Supermercados, falou no evento

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
Leonardo Giovelli, diretor da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), que participou do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul em Cruz Alta, nesta quinta-feira (9), disse que quer levar a Expoagas à região. Ele fez o anúncio no púlpito do evento: “Nossa associação esteve com representantes buscando trazer a feira da Agas para cá”, revelou. 
De acordo com o dirigente, a feira já foi realizada em Ijuí em 2007 e agora vai voltar a ser feita no Norte do Estado. A ideia é que a edição ocorra em abril de 2026, mas ainda há dúvida se ocorrerá em Cruz Alta, Santa Rosa ou Ijuí: "Não está decidido ainda, amanhã vamos visitar o pavilhão daqui e antes já tivemos em Ijuí", afirmou.
Sobre o Mapa Econômico na cidade, afirmou ser um momento de muito aprendizado. “Que a gente possa levar essas oportunidades para dentro dos nossos negócios”, desejou.  

 

