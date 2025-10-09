Executivo da 3Tentos destaca potencial do agronegócio no Mapa Econômico do RS



O diretor da TentosCap – braço financeiro da 3Tentos –, Luiz Pedro Dumoncel, foi um dos painelistas do evento do Mapa Econômico do RS realizado na Associação Comercial e Industrial de Cruz Alta (ACI) nesta quinta-feira (9). Na ocasião em que foram discutidos os desafios e as oportunidades de desenvolvimento da Macrorregião Norte do Estado, o executivo apontou potencialidades na agropecuária e na cadeia do agronegócio.

Mapa Econômico discute gestão na agricultura e vantagem logística em Cruz Alta

“Estamos bem posicionados do ponto de vista produtivo, mas temos muito a evoluir”, pontuou Dumoncel. Para ele, essa evolução deverá acontecer em três aspectos: gestão integrada de riscos, mudança de mentalidade do produtor e análise de cenário.No primeiro aspecto, o executivo pontua a necessidade de se adaptar à nova realidade climática.“O produtor precisa entender de gestão de riscos, principalmente, de risco climático”, destacou Dumoncel.Por outro lado, na visão do executivo, a mentalidade do produtor deve ser empreendedora. “Junto com a minha família, sou produtor, mas também empresário. E os produtores precisam se enxergar dessa maneira. Seu negócio é também uma empresa”, destacou o diretor da TentosCap.Por fim,Principalmente, no que diz respeito à verticalização de grãos, incluindo seu uso para a produção de biocombustíveis“Os produtores, hoje, não produzem só alimento, eles também produzem energia”, avaliou Dumoncel.Nesse sentido, Dumoncel observa algumas grandes oportunidades. Uma delas é em relação à irrigação, que pode impulsionar as lavouras em épocas de dificuldade climática. Outra, é o seguro agrícola, para dar respaldo para a produção diante da instabilidade apresentada nas safras passadas. Nesse cenário, entender de gestão financeira e cenários econômicos, pode ser um diferencial, conforme defende o executivo.Uma grande oportunidade, na sua visão, é o cultivo da canola.. E pode, no rodízio com a soja e o milho, servir como base para a diversificação agrícola. O cultivar é rico em óleo e usado na produção de biocombustíveis. Além disso, sendo uma cultura de inverno, pode ajudar a ampliar os ganhos nesse período do ano.Na agropecuária em geral, a industrialização é vista com boas expectativas. “Cada elo dessa cadeia (do agronegócio), é integrado. E a agregação de valor não é só para o agricultor do primeiro elo da cadeia, mas para todos os agentes econômicos que participaram dessa industrialização. Eu acredito muito nisso porque tem um papel muito importante no desenvolvimento do Estado e do País, inclusive para retroalimentar outras atividades”, avaliou Dumoncel.