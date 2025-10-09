Porto Alegre,

Publicada em 09 de Outubro de 2025 às 18:31

Eduardo Leite participa por meio de vídeo do Mapa Econômico em Cruz Alta

Leite falou às lideranças no Mapa Econômico de Cruz Alta por meio de vídeo

Tânia Meinerz/JC

Tânia Meinerz/JC
Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider
De Cruz Alta
De Cruz Alta
O governador Eduardo Leite realizou uma participação por vídeo no quarto evento de 2025 do Mapa Econômico do RS, realizado em Cruz Alta nesta quinta-feira, 9 de outubro. Na ocasião, destacou a importância das informações levantadas pelo Mapa, dados que serão utilizados também pelo governo gaúcho para orientar a tomada de decisões.
"A iniciativa dá enorme contribuição ao nosso Estado. Ao fazer diagnóstico preciso das potencialidades, oferece as melhores diretrizes, não só para a ação pública, mas para a privada. Essa edição se revela ainda mais relevante pelo processo de retomada após as enchentes. Vamos utilizá-las como orientações", disse para uma plateia de mais de 100 pessoas na Associação Comercial e Industrial (ACI) de Cruz Alta. 
O painel, que conta com a presença do presidente da cooperativa CCGL, Caio Vianna, e do diretor da TentosCap (do grupo 3tentos), Luiz Pedro Dumoncel, aborda os desafios e oportunidades para as regiões Norte, Noroeste Colonial, Fronteira Noroeste, Missões, Nordeste, Celeiro, Produção, Médio Alto Uruguai, Rio da Várzea, Alto da Serra do Botucaraí e Alto Jacuí.

Esta edição ainda teve a participação especial do estrategista-chefe do Bradesco Global Private Bank, Carlos Machado. O presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, disse que Cruz Alta representa as regiões por sua pujança econômica. "É um projeto que lançamos há três anos e estamos percorrendo o Rio Grande do Sul de ponta a ponta. Temos o dever de levantar as principais questões econômicas dos municípios para entregar como ferramenta aos empresários que nos acompanham", afirmou, ao abrir o evento e explicar o propósito do Mapa.

