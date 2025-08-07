Giovanni Jarros Tumelero destaca a resiliência da região da Serra

Luciane Medeiros, de Garibaldi

O presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, foi o primeiro a falar na terceira edição do encontro do Mapa Econômico do RS em 2025, realizado na tarde desta quinta-feira (7) em Garibaldi, na Câmara de Indústria e Comércio do município. Tumelero agradeceu a presença do presidente da Tramontina, Clóvis Tramontina, que citou como uma inspiração.

Ele destacou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das cidades da Serra, a colonização italiana, na qual também tem origem, e o potencial da região. Tumelero se disse honrado em voltar à Serra com o Mapa, e citou ainda a resiliência. "Apesar de toda a turbulência de tudo que nós estamos passando no Brasil, sou muito otimista e tenho certeza que nós vamos passar por cima de tudo o que está acontecendo. Eu acredito que na crise que vem as oportunidades, e aqui é o momento da gente poder discutir, poder refletir sobre tudo que está acontecendo. Tenho certeza que com a força do povo gaúcho, a resiliência, nós vamos passar por cima de tudo que tá acontecendo", afirmou.